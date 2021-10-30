خطأ جسيم! .. هذا ما يعنيه “ميتا” اسم فيسبوك الجديد في اللغة العبرية

أثار الإسم الجديد لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والذي أطلقه مارك زوكربيرغ “ميتا”، موجة سخرية واسعة بين الإسرائيليين نظرا لما تعنيه معنى هذه الكلمة في اللغة العبرية.

ميتا في العبرية

وسلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية الضوء على تغريدة، للخبيرة التقنية نيريت فايس، على تويتر، قالت فيها إن اسم شركة فيسبوك الجديد سيكون موضوعا للسخرية لسنوات طويلة بسبب معناه في العبرية.

In Hebrew, *Meta* means *Dead*

The Jewish community will ridicule this name for years to come. — Nirit Weiss-Blatt, PhD (@DrTechlash) October 28, 2021

وتعني “ميتا” في اللغة العبرية “ميّت”، وفق فايس. كما تشير “ميتا” إلى مؤنث كلمة ميّت في العبرية.

وكان رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، أعلن نهاية الأسبوع الماضي تغيير اسم الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي إلى “ميتا” لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها.

اقرأ أيضا: لعبة الحبار: كابوس رأسمالي ضد الكلّ!

لكنه أوضح أن اسم الشبكات المختلفة فيها سيبقى نفسه. وستحافظ شبكة فيسبوك وتطبيق إنستغرام وخدمة واتساب على أسمائها.

السخرية من اسم فيسبوك الجديد شملت حتى منظمة الإنقاذ الإسرائيلية “زاكا”، التي تعمل على ضمان دفن لائق لمن يتوفى من اليهود.

وكتبت بدورها على تويتر: “لا تقلقوا. نحن نعمل على ذلك”.

وكان زوكربيرغ قدم شعار الشركة الجديد، موضحا أن كلمة “ميتا” تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني “ما بعد”.

وأضاف أن الأسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد.

وفور إعلانه هذا يوم، الخميس، الماضي أظهرت بيانات ارتفاع أسهم “فيسبوك” بنسبة 3 في المئة تقريبًا على ضوء إعادة تسمية الشركة.

ليست المرّة الأولى

هذا ولفتت “الجارديان” إلى أن أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة عالمية للسخرية بسبب ترجمات علامتها التجارية بلغات أخرى.

فنجد أيضا شركة “KFC” (كنتاكي فرايد تشيكن)، التي لم يعجب شعارها “Finger lickin ‘good” (اصبع يبدو جميلا) الصينيين خلال الثمانينيات. حيث كانت ترجمة الشعار بلغة الماندرين “تخلص من أصابعك”.

لكن ذلك لم يضر الشركة كثيرا. فكنتاكي واحدة من أكبر سلاسل الوجبات السريعة في البلاد.

وفي الوقت نفسه، عندما أصدرت نوكيا هاتفها “Lumia” في عام 2011، لم تحصل على رد الفعل الذي كانت تتوقعه بالضبط.

ففي الإسبانية، Lumia هو مرادف لكلمة (عاهرة)، على الرغم من أنه يظهر فقط باللهجات ذات التأثير الغجري الثقيل.

لكن شركة هوندا كانت محظوظة. حيث كادت تسمي سيارتها الجديدة “Fitta”، وهو وصف مبتذل لـ(المهبل) باللغة السويدية.

ومن الواضح أنها لم تترجم جيدا في عدد من اللغات الأخرى.

وتم اكتشاف المشكلة في وقت مبكر، واتخذ قرار بتسمية السيارة “Jazz” في معظم البلدان.

تشابه أسماء يقفز بأسهم شركة في كندا

كما قوبل تغيير العلامة التجارية على فيسبوك، يوم الخميس، بفرحة من نوع مختلف في شركة مواد صناعية كندية أقل شهرة. ارتفع سعر سهمها بسبب تشابه اسمها مع اسم فيس بوك الجديد.

وذكرت رويترز أن الأسهم في Meta Materials، ومقرها في نوفا سكوتشا في كندا، قفزت بنسبة 6 ٪ في التداولات الافتتاحية في بورصة ناسداك يوم الجمعة.

وتتخصص Meta Materials في تصميم المواد المستخدمة في الصناعات بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية والفضاء وتبلغ قيمتها السوقية المقدرة 1.3 مليار دولار.

وظل من غير الواضح ما إذا كان ارتفاع الأسهم ناتج بالفعل عن التشابه في الأسماء.