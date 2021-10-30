انقلاب السودان .. أين اختفى حميدتي!؟

كان الانقلاب العسكري في السودان، الذي بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين باعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في قلبه رجل واحد هو اللواء عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية ورئيسها. فيما كان يعرف بمجلس السيادة الانتقالي في السودان.بينما يختبئ في الخلفية رجل عسكري آخر، هو الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف على نطاق واسع باسم حميدتي.

خرجت قوات حميدتي، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في الشوارع لتقتل وتجرح المدنيين. لكن الرجل نفسه بالكاد شوهد، مما أدى إلى حديث واسع النطاق عن مكان وجوده ونواياه.

اقرأ ايضاً: انقلاب السودان .. 5 لحظات غريبة في خطاب عبدالفتاح البرهان!

وفقًا للمحللين، يبدو أن حميدتي ينتظر ليرى كيف سيتم الانقلاب.

هو والبرهان جزء من نفس النظام، ولكن إذا تعثر العام، فسوف يسعى حميدتي للسيطرة على الانقلاب.

حميدتي تواصل يوم الإنقلاب مع ضابط استخبارات إسرائيلي

المثير للاهتمام، أن مكتب حميدتي كان على اتصال يوم الإثنين مع آري بن ميناشي، ضابط استخبارات إسرائيلي سابق يعمل الآن كعضو لوبي كندي.

في عام 2019، وقع حميدتي عقدًا للضغط بقيمة 6 ملايين دولار مع بن ميناشي، الذي أخبر أفريكا ريبورت أنه بينما انتهى ذلك منذ ذلك الحين. كان حميدتي مهتمًا الآن بمناقشة صفقة جديدة.

وقال بن ميناشي: “إنهم قلقون بشأن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة. ويريدون أن يفهموا موقف هؤلاء الأشخاص”. وقضيتهم الحقيقية هي أنهم يريدون المساعدة من الإسرائيليين “.

كان حميدتي غائبًا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده البرهان يوم الثلاثاء.

وتقول المصادر إنه أخبر الدبلوماسيين أنه لم يدعم الانقلاب، وهذا غير صحيح. يمكن للدبلوماسيين الأكثر ذكاءً جنبًا إلى جنب مع المتظاهرين في الشوارع، رؤية ذلك.بحسب موقع “ميدل ايست أي” البريطاني

قالت خلود خير، الشريك الإداري في مؤسسة “إنسايت ستراتيجي بارتنرز”، وهي مؤسسة فكرية في الخرطوم ، لموقع Middle East Eye: “كان حميدتي وإخوته هادئين للغاية. لم يكن هذا مصادفة ويتماشى مع ما حدث في عام 2019”.

ثم انتظر حميدتي أيضا حتى يرى كيف تسير الأمور، وفي النهاية كان هو من اعتقل عمر حسن البشير. وقبل ذلك، كان هو وقواته أمنيين فعليا لحزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير ، ووثيقة تأمينهم ضد أي محاولة انقلاب “.

تعود العلاقة بين البرهان وحميدتي إلى عقدين من الزمن إلى دارفور.

قاتل البرهان في المنطقة، وكان عقيدًا في المخابرات العسكرية ينسق هجمات الجيش والميليشيات ضد المدنيين في ولاية غرب دارفور من 2003 إلى 2005.

من دارفور الى العالم

كان حميدتي أحد أمراء الحرب المحليين دون تعليم رسمي – ولا تزال مكانة الغرباء محسوسة حتى اليوم في العاصمة الخرطوم -. استمر في قيادة القوة المدعومة من الحكومة والمعروفة باسم الجنجويد. وهي التي جلبت الموت واليأس إلى دارفور.

من عشيرة عربية تشادية، كان قد فر من الحرب عندما كان طفلاً ليعيش في دارفور في الثمانينيات.

عندما اندلعت الحرب هناك في عام 2003 ، انضم الجنجويد الذي ينتمي إليه إلى الجيش السوداني في محاربة أفراد عشائر الأفارقة السود المهمشين، واتهموا بارتكاب فظائع وإبادة جماعية على نطاق واسع.

تحول الجنجويد إلى قوات الدعم السريع . وبعد الإطاحة بعمر حسن البشير، في عام 2019 ، أصبح حميدتي نائب البرهان في الجانب العسكري من الحكومة التي كانت تهدف إلى إخراج السودان من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية.

كلا الرجلين كانا ملازمين شرسين وموثوقين لبشير. الآن تم تكليفهم بلعب دور رئيسي في السودان .

بصفته رئيسًا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على التوالي، فإن حميدتي والبرهان من الرجال العسكريين في التحالف والمنافسين المحتملين الطموحين، مع مصادر مختلفة للسلطة والثروة.

كلاهما جزء من هيكل حكم نهب موارد السودان لعقود من الزمان، واستولى على الدولة وضمن أن أي عقوبات تفرضها جهات أجنبية لن تزعج النخبة العسكرية.

مناجم الذهب في دارفور

يسيطر حميدتي وإخوته، وأهمهم عبد الرحيم حمدان دقلو، على مناجم الذهب في دارفور ويتمتعون برعاية سخية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

عندما احتاج التحالف الذي تقوده السعودية إلى مرتزقة لحربه في اليمن، لجأ إلى السودان وإلى حميدتي الذي أمدهم.

المجمع العسكري الأمني ​​الذي يسيطر عليه الجيش عبارة عن شبكة من المصانع والشركات التي تحافظ على أنماط الحياة والمعاشات التقاعدية للعديد من كبار ضباط الجيش.

كما تعمل الشركات المملوكة للجيش بإعفاءات ضريبية ومن المعروف أنها فاسدة.

في حين أن للبرهان أصدقاء عسكريون في الإمارات ووصف الرياض بأنها “الحليف الأبدي”. فهو الرجل المفضل لمصر وليس الخليج.

مرة أخرى، هذا يضعه بجانب حميدتي ، ولكن أيضًا على خلاف معه.

يقول باتريك سميث ، محرر مجلة Africa Confidential: “إن ديناميكية برهان – حميدتي غريبة. إنها خيانة متبادلة”.

ويضيف: “المصريون يفضلون البرهان بسبب تدريباته في القاهرة. محارب الصحراء الثري حميدتي هو اقرب للأذواق السعودية والإماراتية. لقد سلم المرتزقة للحرب في اليمن ، وجنى منها أموالاً أكثر”.

يعتقد سميث أن هذا هو انقلاب برهان وحميدتي ، لكن العلاقة بين الرجلين صعبة “لأنه من بين أمور أخرى ، يبرز حميدتي نفسه كقائد في الخارج”. فضلاً عن أنه أقرب إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

قال جوناس هورنر ، كبير محللي شؤون السودان في Crisis Group، لموقع Middle East Eye: “جمعت القاهرة البرهان وحميتي في أعقاب انفجار شبه قريب بين هذين الجانبين من الجيش [قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية] في أوائل يونيو”. “لقد وضع هذا كلاً من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في نفس القارب. وتمكنوا من العثور على كراهية مشتركة تجاه المدنيين واحتمال الانتقال المدني. لقد كان هادئًا ، لكن العلاقة كما أفهمها تم إصلاحها بين البرهان و حميدتي “.

تهديد لسلطتهم وثرواتهم

من المؤكد أن حميدتي والبرهان متحدان باحتمال أن تنتزع حكومة مدنية سلطتهما – وحتى حريتهما – منهما.

في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) ، كان من المقرر أن يسلم البرهان رئاسة مجلس السيادة إلى مدني، والذي ، كما أفادت Africa Confidential ، سيقلل من تأثير الجيش على حكومة ما بعد الانتقال والهياكل الأمنية المستقبلية.

إذا تم نقل السلطة هذا فسيكون للمدنيين من الناحية النظرية حق التصويت في القرارات المتعلقة بإصلاح القضاء وقطاع الأمن.

كان على البرهان وحميتي التصرف قبل حدوث ذلك. تعتمد عليه مصادر قوتهم وثروتهم.

كما أنهم يخشون أن يتم التحقيق معهم – وتقديمهم للعدالة – في دارفور، على مذبحة الخرطوم في يونيو 2019، وأكثر من ذلك بكثير.

مع التزام الحكومة بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، يخشى كل من حميدتي والبرهان من أن رئيسهما السابق قد يسمي أسماء، مما يتركهما في طابور للقيام برحلة إلى لاهاي.

في الوقت الحالي ، يواجه كل من البرهان وحميدتي مقاومة شعبية جيدة التنظيم ضد الانقلاب العسكري.

وقد أبدت قوات الدعم السريع نفسها أكثر من استعداد لمواجهة ذلك بالعنف ، كما فعل جيش تحرير السودان بقيادة ميني ميناوي في دارفور.

مجزرة مثل رابعة

والشريان الرئيسي للخرطوم مسدود بالقوات وكثير منهم من قوات الدعم السريع.

هناك مخاوف ، كما عبرت عنها الصحفية والكاتبة السودانية نسرين مالك، من أنه إذا تولى حميدتي السيطرة الكاملة، “فإن هذا ينتهي فقط بمذبحة كما في رابعة” ، حيث قتل 900 مصري على يد قوات عبد الفتاح ال سيسي.

اقرأ أيضاً: كيف صعد “البرهان” السلم العسكري وأصبح رأس الدولة؟!

كانت هناك إدانة دولية واسعة النطاق للانقلاب، بقيادة الولايات المتحدة، التي سحبت المساعدات وهددت بفرض عقوبات.

مع استمرار وعد الأموال من الخليج والدعم القادم من مصر، قد لا يكون هذا مصدر قلق حقيقي لرجال الجيش السوداني.

ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لهم هو الحديث المستمر عن الانشقاقات بين أفواج الدبابات والموالين للبرهان في القوات المسلحة السودانية، مع عدد من ضباط الدبابات ضد الانقلاب ومع الشعب.

قال تقرير محلي إن شقيق حميدتي ونائب قوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو قد تم تعيينهما قائداً ميدانياً للانقلاب.

وادى التعيين إلى رفض اتباع الأوامر داخل القوات المسلحة السودانية. كان من المقرر أن يعتقل دقلو 43 جنديًا من فرقة الدبابات ، لكن رفاقهم لم يستسلموا له.

في الوقت الحالي ، ينتظر حميدتي وقته. إنه يعلم أنه بغيض السودانيين الذين يخرجون إلى الشوارع. إنه يعلم أيضًا أن الانقلاب يتعثر وأن الشعب ثابت. ما يفعله بعد ذلك يمكن أن يحدد مستقبل السودان.