موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه إلتشي مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال12. من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة، والتي ستجمع كلا المنافسين على ملعب ” مانويل مارتينيز فاليو”.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي

وستنطلق مباراة ريال مدريد ونظيره إلتشي في تمام الساعة الثانية مساءً، بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية، العراق، اليمن، قطر، البحرين، كما وستكون في تمام الساعة الواحدة مساءً. بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثالثة مساءً، ولكن بتوقيت بدولة الجزائر والمغرب عند الساعة الثانية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وستبث عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات. 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة ريال مدريد وإلتشي على مجريات أحداث. عبر شبكة قنوات “beIN Sports” المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي على تشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف إلتشي، حيث سيكون في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، أما في خط الوسط .سيكون في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريغو غوس.

تشكيلة فريق إلتشي

وسيعتمد المدرب الإسباني فران ايسكريبا على تشكيلة أساسية أمام الضيف الثقيل ريال مدريد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى كيكو كاسيا.

📍 رسميًا: تعيين حكام مباراة ريال مدريد و التشي . pic.twitter.com/9fSYxKg0ct — ✪Peña Official Madridista BlancosKSA (@BlancosKsa) October 28, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: يوهان موخيكا، إنزو أنديا، هيليبيلتون بالاسيوس، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: خافيير باستوري، إيفان ماركوني، فيدل دي لا توري، لكن في هجوم الفريق سيكون الثلاثي، داريو بينيديتو، لوكاس بويه، لوكاس بيريز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

كما وجاء فريق ريال مدريد في المركز الثاني ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر ريال سوسيداد برصيد 24 نقطة، فيما آتى منافسه إلتشي في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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