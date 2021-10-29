ما سرّ غياب ياسر الرميان عن مؤتمر الاستثمار السنوي الذي يترأسه عادةً!؟

أثار غياب ياسر الرميان، المسؤول السعودي الذي يشرف على صندوق الثروة السيادي للمملكة البالغ 450 مليار دولار، عن مؤتمر الاستثمار السنوي الذي يترأسه عادةً، والذي عقد في المملكة العربية السعودية الأسبوع الفائت، التساؤلات حول السبب.

مؤتمر الاستثمار السنوي في الرياض، هو حدث صاخب يستقطب قادة الأعمال والمسؤولين السياسيين من جميع أنحاء العالم، بينما كان اللغز الأكبر غياب ياسر الرميان عنه.

غياب ياسر الرميان عن مؤتمر الاستثمار

لم يلق الرميان كلمة افتتاحية في قاعة المؤتمرات، كما كان مقررًا أن يفعل. ولم يحضر حلقة نقاش مع الرؤساء التنفيذيين في Goldman Sachs وشركة BlackRock لإدارة الأموال.

حتى أنه كان غائبًا عن الاجتماع المسائي المميز لهذا الأسبوع في عشاء فاخر لعشرات المتحدثين في الحدث في منزله في الرياض.

أحال منظمو الحدث، مبادرة مستقبل الاستثمار، الأسئلة حول غياب الرميان إلى الحكومة السعودية.

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ولم يستجب كيفن فوستر، رئيس الاتصالات العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، لطلب للتعليق.

من المحتمل أن يكون هناك تفسير عادي. قال أربعة من الحاضرين الذين تربطهم علاقات وثيقة بالرميان إنه تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وهو أمر تم التهامس به على نطاق واسع في المحادثات الجانبية في المؤتمر. ولم تستطع صحيفة نيويورك تايمز تأكيد تلك التقارير.

مخاوف المستثمرين في مؤتمر الاستثمار

لكن عدم وجود تفسير رسمي سلط الضوء عن غير قصد على أحد أكبر مخاوف المستثمرين بشأن الصندوق السعودي.

من خلال عدم الاعتراف بالغياب المفاجئ لياسر الرميان عن حدث يهدف إلى إظهار الاستثمار والنمو السعودي، قام الصندوق فقط بتذكير المستثمرين بأنه لا يزال يعمل وفقًا لقواعده الخاصة – والتي بموجبها لا تكون الشفافية دائمًا أولوية.

قالت كارين إي يونغ الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط، وهو معهد أبحاث في واشنطن يركز على العلاقات الأمريكية مع الشرق الأوسط: “أعتقد أنه مكان وجودنا جميعًا، لسوء الحظ. في بعض الأحيان، لا تجري الاتصالات الحكومية والهيئات الحكومية بالضرورة بسلاسة مع بعضها البعض “.

صندوق الاستثمارات العامة

يريد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن يؤخذ على محمل الجد على الصعيد الدولي.

بالإضافة إلى مجموعة استثماراتها في المملكة العربية السعودية، فهي مستثمر رئيسي في مجموعة متنوعة من الكيانات الدولية.

ومن بين هؤلاء أوبر، حيث الرميان عضو مجلس إدارة، وشركة لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية وصندوق استثمار كبير في البنية التحتية في بلاكستون، شركة الأسهم الخاصة.

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قدم الصندوق نفسه كرائد عالمي في الحوكمة والشفافية. لكن بعض الشركات تقلق بشأن الاستثمار في بلد ارتكب فظائع في مجال حقوق الإنسان، ويشك العديد من المحللين في وجود جدار فعلي بين الصندوق والعائلة المالكة.

بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا العام الماضي، غيرت المملكة العربية السعودية الأرقام بمعدل تطعيم مرتفع نسبيًا وأعداد حالات منخفضة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية حيث تطلب الحكومة إثبات التطعيم للمسافرين الدوليين.

جدول مزدحم للرميان

الرميان، الذي يمثل الوجه العام لشبكة الاستثمارات العالمية المتزايدة في المملكة ، كان لديه جدول سفر مزدحم بشكل خاص مؤخرًا.

في 17 أكتوبر، جلس ملعب سانت جيمس بارك لكرة القدم في نيوكاسل، إنجلترا، حيث تم تشجيعه من قبل المشجعين.

كان يرتدي وشاحًا أبيض وأسود يحمل شعار فريق نيوكاسل يونايتد لكرة القدم الذي اشترى مؤخرًا صندوق الاستثمار العام حصة فيه، مما جعله رئيسًا جديدًا للنادي.

بعد يومين، صافح الملكة إليزابيث في قمة الاستثمار العالمية في قلعة وندسور. وهو حدث يهدف إلى التأكيد على التكنولوجيا الخضراء وتمويل فرص الاستثمار في بريطانيا.

بعد ذلك، سافر إلى واشنطن العاصمة، حيث حصل على جائزة القيادة في حفل الذكرى 75 لتأسيس معهد الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من غيابه، سارت قمة الاستثمار، التي اختتمت الخميس، بسلاسة.

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اجتمع الآلاف من الحضور في فندق ريتز كارلتون ومركز المؤتمرات المجاور له. لهدف مشاهدة حلقات النقاش وعروض التكنولوجيا والاختلاط واحتساء القهوة وقضم المعجنات بين الجلسات.

ظهر الأمير محمد بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء. لم يتكلم، لكنه استقبل بحفاوة بالغة.