حقيقة وفاة رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور بعد تعرضه لأزمة قلبية

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وفاة رئيس نادي الزمالك السابق. مرتضى منصور بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال الساعات الماضية.

مرتضى منصور وشائعات وفاته

وقد نشرت الصفحة الرسمية لوزير الإعلام السابق أسامة هيكل، منشورًا خلال الساعات المقبلة جاء فيه: ” إن المستشار مرتضى. منصور قد تعرض لأزمة قلبية أدت إلى وفاته”.

#مرتضى_منصور

يطمن الجماهير انه بخير ويطالب بالقبض على مروجي الإشاعات pic.twitter.com/vJdvX8z3gu — dalia_124 (@124Dalia) October 29, 2021

وقد دفع ذلك الصحيفة أمل فوزي زوجة أسامة هيكل، لنشر منشور لها .عبر صفحتها الرسمية، قائلة: ” إن صفحة زوجها أسامة هيكل. قد تعرضت للاختراق، محذرة من الرسائل التي يتم نشرها عبر حسابه”.

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وفي ذات السياق، رد المستشار مرتضى منصور على تلك الأنباء في منشور له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: ” الحمد الله أنا زي الفل وأجلس مع أسرتي. نشاهد التلفزيون وسأظل مستيقظًا حتى صلاة الفجر”.

مرتضى منصور

عن شائعة وفاته

أنا زي الفل الحمد لله

وبتفرج علي التليفزيون مع أسرتي هانت ..كله بمعاد

اتقل 😄 pic.twitter.com/stK0wGjo2o — ✌️ نـــ SISI ـودي ✌️ (@nadwwElsisi76) October 29, 2021

وأردف، ” أنه لا يشغل باله بمثل هذه الشائعات أو مصدرها، لكني حريص على طمأنة الملايين من محبيه وعشاقه الذي انهالوا بالاتصالات للاطمئنان على صحتي”.

الحكم القضائي

وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، يوم الأحد الماضي. عن قبول طعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق ومجلسه، الذي يطالب بإلغاء قرار تجميد إدارة مجلس الزمالك والعودة إلى رئاسة الزمالك من جديد.

وكانت الدعوى التي تقدم بها المستشار مرتضى منصور الرئيس السابق .لنادي الزمالك المصري، تطالب بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 في شهر نوفمبر عام 2020، كما وتضمن حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة منصور وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتيسير أعمال النادي إلى حين تحديد موعد لإجراء الانتخابات.

إحالة مجلس إدارة الزمالك

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إحالة إدارة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة حسن لبيب إلى حين إجراءات الانتخابات. بسبب مخالفات مالية وتهم فساد منسوبة للإدارة السابقة.

واستند قرار وزارة الشباب والرياضية تجميد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بتأييد من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة وكذلك محكمة الإدارية العليا، من خلال الرجوع إلى اللوائح المالية للأندية الرياضية. المتعمدة من قيل وزارة الشباب والرياضة رقم 605 عام 2017.

يشار إلى أن الدعوة إلى تحديد موعد انتخابات. لاختيار مجلس جديد لإدارة نادي الزمالك المصري ” القلعة البيضاء”، ستكون مع نهاية الشهر الجاري.

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