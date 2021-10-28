كومان خارج أسوار ملعب “الكامب نو” بعد النتائج المخيبة للآمال مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان 58 عامًا، بعد تراجع نتائج الفريق الكتالوني. والأداء المخيب للآمال لعشاق وجماهيره خلال منافسات الموسم الحالي.

برشلونة وكومان

ونشر نادي برشلونة الإسباني بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي، جاء فيه: ” يود النادي الإعراب عن شكره. وامتنانه لما قدمه كومان من خدمات الفريق، متمنيًا له كل التوفيق في بقية مسيرته”.

نادي برشلونة يقيل رونالد كومان من منصب مدرب الفريق الأول. يود النادي الإعراب عن شكره وامتنانه لما قدمه كومان من خدمات للفريق، متمنياً له كل التوفيق في بقية مسيرته. pic.twitter.com/VTUmSJwb3g — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 27, 2021

وجاء إقالة الهولندي كومان، في أعقاب النتائج السيئة التي يقدمها فريق برشلونة. منذ بداية الموسم الجاري، كان أخرها تلقيه الخسارة الثانية على التوالي والثالثة في الدوري أمام فريق رايو فاليكانو بهدف نظيف دون مقابل.

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ولم يكشف نادي برشلونة بعد عن المدرب الجديد لقيادة تدريب فريق برشلونة الإسباني، والعودة بالفريق الكتالوني إلى المنافسة من جديد في المسابقات المحلية والقارية، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق والتي أثرت بشكل كبير على أدائه.

من جانبه، قال أنشيلوتي، ” إقالة كومان؟ لقد تعرضت عدة مرات للإقالة خلال مسيرتي ولا زلت أعمل وسعيدًا، وهذه حياة أي مدرب، لكن عليك أن تكون مرتاح في أنك قدمت كل ما لديك في تدريب الفريق”.

برشلونة والمواجهات القادمة

وينتظر المدرب الجديد لفريق برشلونة مواجهات قوية مرتقبة أمام فريق آلافيس في الدوري الإسباني، وكذلك مواجهة أخرى أمام دينامو كييف في مواجهات منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

منذ قدوم كومان… خاض برشلونة 11 مباراة ضد الفرق الكبرى ما بين الدوري الإسباني و رابطة الابطال… حقق خلالها إنتصار وحيد ضد جوفنتوس 2-0… تعادلين ضد أتليتيكو مدريد 0-0 و ضد سان جيرمان 1-1… و الباقي 8 هزائم… لا أجد أي تعليق مناسب. pic.twitter.com/igZ7GBS01F — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) October 25, 2021

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر قائمة ترتيب الدوري الإسباني فريق ريال مدريد برصيد 21 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق إشبيلية. وريال بتيس وريال سوسيداد بنفس الرصيد من النقاط على الترتيب.

وجاء فريق رايو فاليكانو في خامس جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع أوساسونا الذي آتى في المركز السادس من ترتيب جدول الترتيب، كما ويليه فريق أتلتيكو مدريد في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وآتى فريق أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 17 نقطة، كما وجاء في المركز التاسع فريق برشلونة برصيد 15 نقطة، أما في عاشر آتى فريق إسبانيول برصيد 14 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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