بوروسيا مونشنغلادباخ يطيح بايرن ميونيخ خارج كأس ألمانيا بنتيجة قاسية (فيديو)

خرج العملاق الألماني بايرن ميونيخ خارج منافسات كأس ألمانيا بعد تلقيه الخسارة الثقيلة. أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” بوروسيا بارك”.

مونشنغلادباخ وبايرن ميونيخ

وأحرز فريق مونشنغلادباخ الهدف الأول في شباك منافسه بايرن ميونيخ في الدقيقة الثانية. عن طريق كواديو كوني في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بأقدامه على يسار حارس المرمى، كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال15 عن طريق رامي بن سبعيني.

وفي الدقيقة ال21 عاد اللاعب بن سبعيني الهدف الثالث في اللقاء والثاني له عبر ركلة جزاء سددها بطريقة رائعة على يمين شباك المرمى، فيما سجل اللاعب بريل إيمبولو هدفين في شباك البافاري الألماني في الدقيقتين ال51 وال57، لينتهي اللقاء بفوز مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة دون رد.

وبهذه النتيجة القاسية خرج فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” خارج منافسات كأس ألمانيا أمام منافسه بوروسيا مونشنغلادباخ مبكرًا.

تشكيلة فريق بايرن ميونيخ

ولعب المدرب الألماني “يوليان ناجلزمان” في تشكيلة أساسية أمام منافسه بوروسيا مونشنغلادباخ. في منافسات كأس ألمانيا، حيث تواجد في حراسة المرمى مانويل نوير.

بن سبعيني يسجل هدفين في مباراة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ امام بايرن ميونيخ pic.twitter.com/l9VPTwy97a — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) October 27, 2021

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بينما جاء في دفاع الفريق كلاً من: دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيس، جوشوا كيميش، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: ليون غوريتسكا، كورينتين توليسو، جمال موسيالا، وآتى في هجوم تشكيلة الفريق كلاً من: روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، ليروي ساني.

تشكيلة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ

ودخل المدرب أدولف هوتر في تشكيلة أساسية في مواجهة فريق بايرن ميونيخ، حيث كان في حراسة المرمى يان سومر.

نهاية المشوار في كأس ألمانيا. pic.twitter.com/luEsYKFn8B — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) October 27, 2021

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ماثياس جينتير، جوزيف سكالي، رامي بن سبعيني، لكن في وسط الفريق آتى كلاً من: دينيس زكريا، كواديو كوني، جوناس هوفمان، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على ثلاثي اللاعبين، ماركوس تورام، بريل إيمبولو، باتريك هيرمان‎.

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني

وجاء فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” في صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 22 نقطة، بينما آتى منافسه بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة خلال منافسات الدوري الألماني الممتاز.

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