برشلونة يعين بارخوان مدربًا للفريق بعد إقالة كومان

أعلن نادي برشلونة اليوم الخميس، في بيان صحفي نشره عبر حسابه الرسمي. عن تعيين الإسباني سيرجي باراخوان لقيادة تدريب الفريق الكتالوني خلفًا للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي .تم إقالته من تدريب الفريق بعد النتائج السيئة مع بداية الموسم 2021-2022.

برشلونة والمدرب الجديد

وبينت إدارة برشلونة، أن المدرب الجديد سيرجي بارخوان سيتولى. تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت، مضيفه أن الرئيس خوان لابورتا سيقدم باراخوان للاعبي الفريق. في مقر التدريبات، وكان يعمل المدرب الجديد. بارخوان في مهمة تدريب فريق الدرجة الثانية داخل الفريق الكتالوني.

❗سيرجي بارجوان مدرباً مؤقتاً للفريق الأول pic.twitter.com/fvpewVBjSo — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 28, 2021

وجاء إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من قيادة. تدريب فريق برشلونة، عقب الخسارة أمام منافسه رايو فاليكانو، بهدف نظيف دون مقابل في إطار منافسات الجولة ال11 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

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كما وينتظر المدرب باراخوان لفريق برشلونة مواجهات قوية مرتقبة أمام فريق آلافيس .في الدوري الإسباني، وكذلك مواجهة أخرى أمام دينامو كييف. في مواجهات منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

نادي برشلونة يقيل رونالد كومان من منصب مدرب الفريق الأول. يود النادي الإعراب عن شكره وامتنانه لما قدمه كومان من خدمات للفريق، متمنياً له كل التوفيق في بقية مسيرته. pic.twitter.com/VTUmSJwb3g — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 27, 2021

من جانبه، أفادت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اتفاق بين الإسباني. تشافي وإدارة فريق برشلونة ليكون خلفًا للمدرب الهولندي رونالد كومان، فيما لم يتم تأكيد صحة تلك الأنباء من إدارة الفريق الكتالوني، حيث الأخير يرتبط .بعقد تدريب مع فريق السد القطري.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر قائمة ترتيب الدوري الإسباني فريق ريال مدريد برصيد 21 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق إشبيلية وريال بتيس وريال سوسيداد بنفس الرصيد من النقاط على الترتيب.

كما وجاء فريق رايو فاليكانو في خامس جدول الترتيب. برصيد 19 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع أوساسونا الذي آتى في المركز السادس من ترتيب جدول الترتيب، كما ويليه فريق أتلتيكو مدريد .في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وآتى فريق أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 17 نقطة، كما وجاء في المركز التاسع فريق برشلونة. برصيد 15 نقطة، أما في عاشر آتى فريق إسبانيول .برصيد 14 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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