فاليكانو يعمق جراح برشلونة بسقوط جديد في الليغا (شاهد)

سقط فريق برشلونة أمام منافسه المستضيف فاليكانو بهدف نظيف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

هدف فاليكانو في شباك برشلونة

وأحرز فريق فاليكانو صاحب الأرض الهدف الوحيد في شباك. فريق برشلونة في الدقيقة ال30 عن طريق راداميل فالكاو بتسديدة قوية سددها اللاعب من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتعانق شباك المرمى.

فيما أهدر فريق برشلونة ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة ال72. من عمر زمن المباراة عن طريق اللاعب الهولندي ممفيس، لينتهي اللقاء بفوز فريق فاليكانو بهدف نظيف دون رد.

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كما ويمر فريق برشلونة في موسم هو الأسوأ بعد النتائج السيئة، والتراجع في نتائج ترتيب الدوري الإسباني. لهذا الموسم، وعم قدرته على المنافسة على المراكز المقدمة في ظل الحالة التكتيكية والبدنية التي يعاني منها الفريق الإسباني.

تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه المستضيف راديو فاليكانو، فقد تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، كما في وسط الفريق جاء كلاً من: كونتينو، سيرجيو .بوسكيتس، جافي.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، يوسف ديمير، سيرخيو أغويرو.

تشكيلة فريق راديو فاليكانو

ولعب المدرب أندوني إيراولا في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف برشلونة، حيث جاء في حراسة المرمى لوكا زيدان.

كما وآتي في دفاع الفريق كلاً من: ماريو هرنانديز، فرانسيسكو توريس، إستيبان سافيلجيتش، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: ألفارو غارسيا ريفيرا، أوناي لوبيز، ماريو سواريز، وفي هجوم الفريق كلاً من: راداميل فالكاو، أوسكار تريجو، سيرجي غوارديولا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق راي وفاليكانو في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 19 نقطة، كما جاء منافسه فريق برشلونة في المركز التاسع برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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