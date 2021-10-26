موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام منافسه الإسماعيلي. مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد برج العرب”.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

وستقام المباراة بين كلا المنافسين في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، سوريا، لبنان، الأردن، كما وستكون عند الساعة الثامنة مساءً. بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة العاشرة مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

لقطات من تدريب فريقنا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 📸🦅🔝#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/r8o36dW9bU — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 26, 2021

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

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التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين. عبر شبكة قنوات “ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في تشكيلة أساسية. في مواجهة نظيره الإسماعيلي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى علي لطفي.

📋| اليكم قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 🦅🔝💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/RVlve9FM4L — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 26, 2021

كما وسيأتي في خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، علي معلول، بدر بانون، بينما سيكون في وسط الفريق كلاً من: لويس ميكويسوني، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، بيرسي تاو، محمد شريف، حسام حسن، محمود كهربا، وسيغيب عن اللقاء الحارس محمد الشناوي وليد سليمان بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق الإسماعيلي

وسيلعب المدرب حلمي مصطفى في تشكيلة أساسية في مواجهة فريق الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى أحمد عبد المنعم.

📸 | لقطات .. فريقنا يواصل الاستعداد لمواجهة الاهلي في افتتاح الدوري#IsmailySC #شجع_الدراويش pic.twitter.com/UEKosW29Gv — Ismaily SC (@Ismailyofficial) October 24, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: باهر المحمدي، عصام صبحي، أحمد عيد، كما في وسط الفريق سيكون كلاً من: أحمد مدبولي، محمود عبد العاطي، محمد صادق، وفي هجوم الفريق سيأتي كلاً من: عبد الرحمن مجدي، جاستن شونجا، شكري نجيب.

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