يوفنتوس ينجو من الخسارة أمام إنتر ميلان في قمة الديربي الإيطالي (شاهد)

نجا فريق يوفنتوس من السقوط بخسارة أمام حامل اللقب السابق إنتر ميلان، بعد تسجيله هدف التعادل الإيجابي في الدقيقة ما قبل الأخيرة من نهاية مباراة قمة الديربي الإيطالي. التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “سان سيرو”.

إنتر ميلان والهدف الأول

ونجح فريق إنتر ميلان من تسجيل الهدف الأول في شباك الضيف يوفنتوس “السيدة العجوز” في الدقيقة ال17 عن طريق إدين دجيكو بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة في شباك المرمى من خارج منطقة الجزاء.

يوفنتوس وركلة الجزاء

وسجل فريق يوفنتوس هدف التعديل في الدقيقة ال89 عن طريق النجم الأرجنتيني. باولو ديبالا، عبر ركلة جزاء تحصل عليها فريق السيدة العجوز بعد عرقلة لأحد لاعبيه ليسددها اللاعب ببراعة في منتصف شباك إنتر ميلان، لتنتهي مباراة القمة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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وشهد المباراة السيطرة والقوة بين صاحب الأرض إنتر ميلان والضيف يوفنتوس داخل أرضية الملعب طيلة مجريات دقائق المباراة، إلى جانب إهدارهما الكثير من الفرص الضائعة في هز الشباك.

تشكيلة فريق يوفنتوس

ولعب المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام نظيره. المستضيف إنتر ميلان، حيث تواجد في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق آتى كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

ودخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف يوفنتوس، وكان في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أليساندرو باستوني، ستيفان دي فري، ميلان شكرينيار، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: إيفان بيريشيتش، هاكان تشالهان أوغلو، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو دارميان، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق إنتر ميلان في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 18 نقطة، بينما جاء منافسه فريق يوفنتوس في المركز السادس برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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