مسؤول صهيوني: ندعم الانقلاب في السودان بقيادة البرهان

فيما لم يصدر موقفا رسميا حتى الآن من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشأن الانقلاب العسكري الذي يقوده عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، نقلت وسائل إعلام عبرية تصريحات نسبتها لمسؤول إسرائيلي تكشف عن دعم إسرائيلي صريح للبرهان وانقلابه.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه من مصلحة الاحتلال دعم الجيش والبرهان، ضد حمدوك والحكومة المدنية لأنه هو الطرف الأقوى وأن هذا الانقلاب كان لا يمكن منعه.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه كان واضحا منذ سنوات أن رئيس الحكومة والرئيس، المدعومين من الجيش، يقفان في اتجاهات مختلفة. وكان واضحاً أن الأمر سيصل إلى هنا.” حسب وصفه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، في خطوة تلت إجراءات شملت اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين، ووصفتها وزارة الإعلام بـ“الانقلاب العسكري المتكامل الأركان“.

هذا وانتقد المسؤول الإسرائيلي موقف واشنطن مما يجري في السودان، وقال إنه “في الوضع الحالي يفضل دعم الجيش وقائده رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لا رئيس الحكومة عبد الله حمدوك“.

وكان المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى السودان، جيفري فيلتمان، استنكر انقلاب البرهان عبر تغريدة له بتويتر قال فيها “إن بلاده تشعر بقلق كبير حيال الأنباء التي تتوارد من السودان حول سيطرة الجيش على السلطة الانتقالية.”

وتابع:”الأمر غير دستوري، ويمسّ بالتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وهذا أمر غير مقبول في المنطق إطلاقاً.”

واعتبر المسؤول الإسرائيلي في تصريحاته للصحيفة أن ما حدث في السودان اليوم يذكر بفترة الرئيس المصري الراحل مبارك.

موضحا:”الدولة ليست ديمقراطية، وكانت لمدة 30 سنة بقيادة وحيدة من عمر البشير. نحن نفهم طموحات الولايات المتحدة لدمقرطة السودان، ولكنّ البرهان أفضل من حمدوك بالنسبة إلى إسرائيل في مجال تعزيز العلاقات مع الغرب ومع إسرائيل لناحية التطبيع.”

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم، عن مقتل شخصين في إطلاق نار وإصابة أكثر من 80 في المظاهرات الشعبية التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم في مناطق عدة، رفضا لانقلاب العسكر على الديمقراطية.

وكان المبعوث الأميركي فيلتمان قد اجتمع بشكل مشترك مساء، أمس الأحد، مع رئيس الوزراء في السودان عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة اللواء عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وشدد “فيلتمان” على دعم الولايات المتحدة الأميركية لعملية الانتقال لديمقراطية مدنية، وفقا للرغبات المعلنة للشعب السوداني، وحث جميع الأطراف على الالتزام بالعمل معا لتنفيذ الإعلان الدستوري واحترام اتفاقية جوبا للسلام.

كما حذّر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور روبرت مندينيز، قبل يومين الجيشَ السوداني من مغبة الانقلاب على العملية الديمقراطية.

The US & our allies are firmly behind the Sudanese people’s aspirations for a civilian-led transition to democracy. The military must show restraint & authorities must ensure the safety of those advocating for political freedoms & human rights. A coup creates consequences. https://t.co/bXvk9aeqCi

وقال في تغريدة له إن الولايات المتحدة وحلفاءها يقفون بحزم وراء تطلعات الشعب السوداني إلى الانتقال إلى الديمقراطية بقيادة مدنية، ودعا الجيش إلى ضبط النفس، مطالبا السلطات السودانية بضمان سلامة المدافعين عن الحريات السياسية وحقوق الإنسان، ومحذرا من أن أي انقلاب ستكون له عواقب وخيمة.

المسؤول الإسرائيلي ادعى أيضا في تصريحاته أن “التطورات الأخيرة تعطي فرصة أكبر للاستقرار في السودان.”

معتبرا أن السبب وراء عدم مضي السودان قدما في إجراءات التطبيع مع إسرائيل، يكمن في معارضة رئيس الوزراء حمدوك، لهذه الخطوات.

“لا للانقلاب العسكري” و“الردة مستحيلة“

وعبر وسوم حملت هذه العناوين وتصدرت التريند السوداني بتويتر، عبر آلاف السودانيين عن رفضهم الكامل لهذا الانقلاب على إرادة الشعب.

وشددوا على أنهم لن يقبلوا الرجوع للخلف وعودة عصر الاستبداد، مهما كلفهم ذلك من ثمن.

هذا وخرجت في حي “جبرة” مظاهرات رافضة لحملة الاعتقالات التي قام بها الجيش، وفي منطقة “الكلاكلة” –جنوبي الخرطوم– انطلقت مواكب (مظاهرات) رافضة لما يسميه المتظاهرون انقلابا عسكريا.

#Sudan 🇸🇩: the streets of #Khartoum today as the Sudanese people signal their determination for civil rule and to outright reject the military coup. #SudanCoup #لا_للانقلاب_العسكري pic.twitter.com/PuaW1X9CvQ

كما خرجت مظاهرات في “شارع الأربعين” بمدينة أم درمان منذ ساعات الصباح الأولى.

وقد انتشرت قوات من الجيش والدعم السريع وما تعرف بحركات الكفاح المسلح، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

#Sudan 🇸🇩: two people have been killed and dozens injured as the military has escalated it’s attacks on protesters in the capital.

Despite the increasing repression thousands of protesters remain in the streets. #SudanCoup#لا_للانقلاب_العسكري pic.twitter.com/cozluoP4Gz

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 25, 2021