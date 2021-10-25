كيف ردّ الأمير عبدالرحمن بن مساعد على مقابلة سعد الجبري وما كشفه!

اعتبر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مقابلة سعد الجبري المستشار الأمني السعودي السابق، مع برنامج “60 دقيقة“، على قناة CBS الإخبارية الأمريكية، “مقابلة كوميدية بامتياز” . حسب وصفه

وغرّد الأمير عبدالرحمن بن مساعد ساخراً، في محاولة للتغطية على ما كشفه الجبري، وقال: “تمخض ( الجبري) فولد فأرًا. قصص تشبه أفلام الخيال العلمي. مقابلة كوميدية بامتياز”.

وأضاف: “ختمها (المقابلة) بتبرير شديد الإقناع لثرائه. بعض الأمور لا تحتاج لدفاع ولا لتعليق. وإن كان لا بد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه.”

تمخض ( الجبري) فولد فأرًا ..

قصص تشبه أفلام الخيال العلمي..😂😂

مقابلة كوميدية بامتياز ..

ختمها بتبرير شديد الإقناع 😇😂 لثرائه..

بعض الأمور لا تحتاج لدفاع ولا لتعليق ..

وإن كان لا بد..

آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه.. — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 25, 2021

مقابلة سعد الجبري ترند في السعودية

وحازت مقابلة سعد الجبري مع برنامج “60 دقيقة“، على قناة CBS الإخبارية الأمريكية، والتي كشف فيها أسراراً صادمة عن ولي العهد السعودي، على متابعة واسعة بموقع تويتر، وتصدرت الترند في المملكة فور بثّها.

ووصف مغرّدون في سياق تعليقاتهم على ما أورده سعد الجبري في مقابلته، بالمعلومات الخطيرة التي هزّت عرش محمد بن سلمان.

كما اعتبروا أن “الجبري” قلب الطاولة على ابن سلمان، وجعل نظامه يتخبط بالمعلومات القليلة التي كشفها .

من ناحيته لفت الدكتور عبدالله العودة، نجل الداعية المعتقل في سجون السعودية د.سلمان العودة إلى أن الذبــاب الإلكتـروني، يحاول إسقاط هاشتاق “#مقابلة_سعد_الجبري” بعد أن صعد على رأس قائمة المتداول (ترند في السعودية).

الذباب يحاول إسقاط هاشتاق #مقابلة_سعد_الجبري بعد أن صعد على رأس قائمة المتداول (ترند في السعودية) pic.twitter.com/SzmGMOZVoc — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 25, 2021

ورغم تلك المحاولات، إلا ان هاشتاغ مقابلة سعد الجبري، لا زال يتصدر قائمة الترند في السعودية، بأكثر من 20 الف تغريدة، حتى ساعة كتابة وطن هذا الخبر .

وعادةً ما تلجأ كتائب الذباب الإلكتروني السعودي الى محاولة حرف انظار السعوديين عن قضية معينة. ويكون ذلك برفع هاشتاغات غير حقيقية، وهذا يتزامن مع المعلومات الخطيرة التي كشفها الجبري.

أسرار سعد الجبري

وكشف سعد الجبري، عن وجود أدلة تثبت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وقال في لقاء خاص مع محطة أمريكية ان الأمير قال لرئيس الاستخبارات السعودي في ذلك الوقت محمد بن نايف أريد اغتيال الملك عبد الله، أنا أملك خاتما ساما من روسيا، سيكون كافيا بالنسبة لي مصافحته فقط وسينتهي أمره“.

كما قال الجبري، في أول حديث إعلامي منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف: “هذا ما قاله (ابن سلمان) سواء كان يتفاخر بذلك أو لا.. ولكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد“.

تسجيل فيديو محمد بن سلمان

كما أكد وجود نسختين من فيديو مسجل لحديث ابن سلمان خلال هذا الاجتماع، وأنه يعلم أين توجد هاتين النسختين.

وعندما سأله المذيع “هل تعتقد أن محمد بن سلمان يخاف منك؟” أجاب الجبري قائلا: “هو يخاف من المعلومات التي أملكها“.

وهاجم الجبري، في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة“، على قناة CBS الإخبارية الأمريكية، الأمير محمد بن سلمان مقدما الكثير من الادعاءات.

كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية.

بينما نفى الجبري اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.

وقال الجبري إنه تلقى “تحذيرا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة. وعندما سألت لماذا؟ فقالوا لقد قطعوا الرجل، لقد قتلوه وأنت على رأس القائمة“. في إشارة إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

كما أضاف الجبري أن محمد بن سلمان “يخشى من المعلومات التي لدي“، وتابع بالقول: “أتوقع أن أٌقتل يوما ما“.

اختلاس أموال السعودية

ونفى الجبري، اختلاس أموال من السعودية، وقال: “لقد خدمت العائلة الملكية عن كثب لمدة عقدين، 3 ملوك و4 أولياء عهد. وكانوا لطيفين معي وأسخياء جدا، إنها من عادات العائلة الملكية السعودية، يعتنون بالأشخاص المتواجدين حولهم“.

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كما طالب الجبري، في المقابلة التي بثت مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بمساعدته في إطلاق سراح ابنيه من المملكة.

وقال: ” أناشد الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية لمساعدتي في إنقاذ هؤلاء الأطفال واستعادة حياتهم“.

وقال مذيع برنامج “60 دقيقة” سكوت بيلي إن سعد “الجبري صرح بأنه قام بتسجيل فيديو يكشف المزيد من الأسرار عن العائلة الملكية السعودية والبعض في الولايات المتحدة“.

كما وأضاف المذيع: “أعطانا مقطع صغير من الفيديو بدون صوت، وقال لنا إنه يمكن نشره إذا قُتل“.

ووصفت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، في بيان أصدرته لبرنامج “60 دقيقة” الجبري بانه “مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية”.

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