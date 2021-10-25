جورجينا والصورة الرومانسية لدعم صديقها رونالدو بعد خسارة فريقه مانشستر يونايتد أمام ليفربول
جورجينا والصورة الرومانسية لدعم صديقها رونالدو بعد خسارة فريقه مانشستر يونايتد أمام ليفربول
Imageرياضة

جورجينا تواسي صديقها رونالدو بصورة رومانسية بعد هزيمة يونايتد المذلة

كتب فارس أبو شيحة
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نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز 27 عامًا، صديقة صاروخ ماديرا كريستيانو .رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد صورة تواسيه عقب هزيمة فريقه الساحقة أمام الغريم ليفربول في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على أرض ملعب ” أولد ترافورد”.

جورجينا والصورة الرومانسية

ووضعت الإسبانية جورجينا على صورة صديقها وهي يرتدي زي مانشستر يونايتد التي نشرتها عبر حسابها على موقع ” الانستغرام”، رمز قلب تعبيرًا ن حبها والدعم في السراء والضراء، بعد النتيجة الثقيلة. التي تعرض لها مانشستر يونايتد على أرضه بخمس أهداف نظيفة دون مقابل أمام منافسه الضيف ليفربول.

 

وشهد اللقاء تألق “فخر العرب” محمد صلاح الذي سجل الهاتريك في شباك أصحاب الأرض مانشستر يونايتد. أمام أنظار صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو وتربعه على عرش قائمة ترتيب هدافي. الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تحقيقه للعديد من الأرقام القياسية في تلك المباراة أبرزها أول لاعب في تاريخ نادي ليفربول. يسجل الثلاثية في شباك اليونايتد منذ عام 1937.

وكذلك أول لاعب يسجل الأهداف في المباراة العاشرة على التوالي له مع فريق ليفربول الإنجليزي، على عكس من المستوى السيئ الذي لم يحالف الدون في تلك المباراة على صعيد التهديف، فقد ألغى حكم المباراة أنتوني تايلور .هدفًا له في الدقيقة ال52 من زمن المباراة .بداعي التسلسل، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو ” الفار”.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، كما ويليه فريق ليفربول في وصافة الترتيب. بفارق نقطة وحيدة برصيد 21 نقطة في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث آتى حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي برصيد 20 نقطة، أما في المركز الرابع جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 17 نقطة، كما ويليه فريق برايتون برصيد 15 نقطة متساويًا بذلك مع فريق توتنهام .صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء على الترتيب فريق مانشستر يونايتد، وإيفرتون، وليستر سيتي، وأرسنال المتساوين .بنفس النقاط برصيد 14 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

 

 

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