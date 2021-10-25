المهرة البحرينية في إعلان “مثير” عن “فيزون” أبرز مفاتنها! (فيديو)

استعرضت الفنانة المهرة البحرينية، رشاقتها في الجيم من جديد، من أجل إعلان لأحد المنتجات الرياضية.

وعبر خاصية (الستوري)، نشرت المهرة البحرينية عدة مقاطع فيديو وهي ترتدي توب أبيض ضيق بأكمام، مع ليجن رمادي.

فيزون المهرة

وبدأت المهرة البحرينية بشرح مميزات الليجن الذي ترتديه، وتشير لجسدها كمثال لمتابعيها.

وقامت الفنانة البحرينية بتغيير لون الليجن الرمادي، وارتدت آخر باللون التوتي، لتستعرض الألوان المتوفرة.

فيزون وسيارة فارهة!

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تستعرض فيها المهرة البحرينية جسدهاً بسروال رياضي ضيق (ليجن) أو (الفيزون).

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فسبق أن ظهرت المهرة في مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي (ليجن) باللون التوتي.

ونسقتها حينها مع تيشرت رياضي واسع، وتجلس في سيارة فارهة.

واعتمدت المهرة تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت نظارات شمسية.

وأغلقت الفنانة البحرينية حينها التعليقات في وجه متابعيها الذين يتجاوز عددهم المليون.

واكتفت بوضع تنبيه لصالح شركة الملابس الرياضية التي تُعلن لها.

والغريب في الأمر، أن المهرة قامت بحذف الصور لاحقاً.

وهو ما فعلته قبلها بأيام حين نشرت عدة مقاطع فيديو على حسابها في انستغرام، تستعرض فيها جسدها، بفساتين مختلفة، قامت بحذفها لاحقاً.

طائرة خاصة وكاش مايوه

وفي سياق آخر، شاركت المهرة جمهورها صوراً من رحلتها إلى جزر المالديف في المحيط الهندي.

وظهرت المهرة البحرينية بملابس رياضية ضيقة، وقبعة وحذاء رياضي، وتقف بجانب طائرة خاصة.

ونشرت المهرة فيديوهات وصوراً لإحدى الجزر هناك، معقبة: (كانديما تعتبر من اكبر جزر المالديف ٣٠٠٠ كيلوا والي).

وتابعت: (خلاني اتعاون معاهم عنده مفوق ٢٥٠ فيلا تناسب العوائل والاطفال والمتزوجين وجميع الفئات فيها ، وهم فيها وايد نشاطات اكثر من الجزر الثانية).

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ثم استعرضت إطلالتها الصيفية في جزيرة كانديما، مرتدية فستاناً قصيراً فوق الركبة، يُشبه الكاش مايوه.

وما يلفت النظر أن المهرة حرصت على إغلاق خاصية التعليقات على كافة الصور والفيديوهات أيضاً.

سيدة برادا

وسبق أن استعرضت الفنانة البحرينية أنوثتها قبل أسابيع في إعلان لدار الأزياء الإيطالية الشهيرة برادا.

ونشرت المهرة مجموعة صور لها بفستان رمادي قصير من الشبك.

وتركت الفنانة شعرها مموجاً ومنسدلاً على كتفها، واعتمدت مكياجاً خفيفاً، والتقطت الصورة بجانب سيارة فارهة.

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