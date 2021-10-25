البرهان يعلن اكتمال انقلاب السودان “بنجاح” .. إليكم تفاصيل قرارات العسكر

في إعلان رسمي يؤكد اكتمال انقلاب السودان، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

كما وأعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة في السودان وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين.

اختطاف عبدالله حمدوك وزوجته

في السياق، اكد مكتب رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، انه اختطف وزوجته، فجر اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، من مقر إقامتهما بالخرطوم.

وأكّد البيان أنه تم اقتياد عبدالله حمدوك وزوجته، لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.

كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.

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واعتبر البيان أن ما حدث “تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة”.

وحمّل البيان القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وأسرته. كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها.

وأضاف البيان: “إنّ الثورة السودانية التي انتصرت بالسلمية عصية على الانهزام. كما أن الدماء التي سكبها الثوار على طول الطريق نحو الحرية والسلام والعدالة، لن تضيع سُدى بين أقدام المغامرين”.

الشعب السوداني قادر على حماية ثورته

وزاد: “إن الشعب السوداني الذي هزم أعتى الديكتاتوريات في جولات سابقة. لديه من الطاقة والعزم والإباء ما يعينه على إعادة الدرس ألف مرة لمن لم يفهمه بعد”.

وقال البيان: “أما د. عبدالله حمدوك، القائد الذي قدمته الثورة السودانية على رأس الجهاز التنفيذي لحكومة الثورة. أهون عليه أن يضحى بحياته، على أن يضحي بالثورة وبثقة الشعب السوداني في قدرته على الوصول بها إلى غاياتها”.

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ودعا البيان الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف.

كما أكد أن الشعب السوداني بإرادته الجبارة، هو الحارس لمكتسباته وهو القادر على حماية ثورته.

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واستيقظ السودانيون صباح اليوم الإثنين، على انقلاب عسكري في السودان نفذه الجيش، فيما سارع المواطنون الى النزول للشوارع واغلاق بعضها للاحتجاج والتعبير عن رفضهم للإنقلاب.

فيما يلي مشاهد من التطورات في السودان عقب الإنقلاب العسكري:

📸"رص العساكر رص، الليلة تسقط بس" .. سودانيون يحتجون على مظاهر #الانقلاب العسكري في #السودان . (نقلاً عن: الترا سودان) pic.twitter.com/hqRHi6AUFK — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 25, 2021