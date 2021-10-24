موعد إطلاق لعبة ببجي الجديدة PUBG New State والانتقال لعام 2051

أعلنت شركة كرافتون” Krafton”، أن لعبة ببجي الجديدة PUBG: New State، المجانية، سوف تتوفر للهواتف الذكية، في 11 نوفمبر المقبل، بحسب موقع “ذا فيرج” (The Verge) الأمريكي المختص في الصحافة التكنولوجية.

وينتظر عشرات الملايين من عشاق لعبة ببجي حول العالم، على أحر من الجمر منذ فترة الإصدار الرسمي للعبة “PUBG New State”.

PUBG New State

ووفق الموقع الأمريكي فإن الإصدار الجديد من اللعبة سيجعل أحداثها تجري في المستقبل بالعام 2051. وستقدم نظرة مستقبلية على صيغة PUBG التي تركز على اللاعبين المتعددين. مع ميزات جديدة مثل تخصيص الأسلحة والطائرات بدون طيار داخل اللعبة.

هذا وستتوفر اللعبة الجديدة في أكثر من 200 دولة و 17 لغة عند الإطلاق، بعد الاختبار الفني النهائي الذي يتم في 28 دولة في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر.

وتعتبر “New State” إطلاقًا مهمًا للسلسلة التي ساعدت في زيادة شعبية نوع Battle Royale بعد إطلاق لعبتها الأولى في عام 2017.

وبالرغم من أن “New State”، ليست أول لعبة للهاتف المحمول، بعد إطلاق PUBG Mobile في عام 2018. لكن الأولى كانت من إنتاج المطور الاصلي للعبة، PUBG Studios.

وتم تطوير PUBG Mobile الأصلية بشكل أساسي من قبل شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “تينسنت”.

مكافحة الغش

وتؤكد الشركة على أن “New State”، تأتي بإجراءات قوية لمكافحة الغش عند الإطلاق. وأن الشركة تراقب المجتمع بنشاط للوقوف على المشكلات قبل أن تنتشر على نطاق واسع.

وواجهت ألعاب “PUBG Mobile”، مشاكل كبيرة مع الغشاشين في الماضي.

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حيث أبلغت التقارير في وقت سابق من هذا العام أن إحدى مجموعات الغش قد حققت أكثر من 70 مليون دولار من عمليات الغش في اللعبة.

ومع ذلك، فإنها ليست اللعبة الوحيدة التي واجهت هذه المشكلات.

وأصدرت شركات أخرى مثل Activision ، وValve ، أخبارًا مؤخرًا حول جهودها لمنع الغش في ألعابها وأجهزتها، على التوالي.

شكل ببجي الجديدة

وسيتمحور الإصدار الجديد من ببجي حول المباريات المتعددة اللاعبين.

ويدخل ما يصل إلى 100 لاعب في الخريطة، ويخرج لاعب أو فريق واحد منتصرًا.

وسوف تكون هناك أربع خرائط متاحة عند الإطلاق في New State، بما في ذلك الامتياز الأساسي Erangel.

وتعد الشركة، بتحديثها بانتظام بمحتوى جديد بمرور الوقت.

وبعيدًا عن الهاتف المحمو ، تخطط شركة Krafton لإصدار لعبة أخرى متعلقة بـ PUBG لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التحكم بحلول العام المقبل، حسبما أفادت بلومبرج في يناير.

وهناك أيضًا خطط جديدة للعبة رعب البقاء على قيد الحياة في عالم PUBG على مدى ثلاثة قرون في المستقبل، والتي ستصدر في عام 2022.