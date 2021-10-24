وفاة الرائد الكويتية سارة يوسف مصطفى تثير حزناً في الكويت
سارع نشطاء وجهات كويتية الى نعي الكويتية سارة يوسف مصطفى
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من هي الرائد بالشرطة “سارة يوسف مصطفى” التي هزت وفاتها الكويت؟!

كتب أنس السالم
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تصدر اسم سارة يوسف مصطفى، الرائد بالشرطة الكويتية، التريند عبر (تويتر)، وذلك بعد وفاتها بعد صراع مع المرض. بحسب حسابات إخبارية محلية.

كما ونعت وزارة الداخلية الكويتية سارة يوسف مصطفى، خلال بيان أصدرته.

وجاء في نص البيان: (بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. تنعى وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، وجميع منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين ومهنيين رائد سارة يوسف مصطفى).

صفاء الهاشم حزينة

وسارعت شخصيات سياسية واجتماعية، إلى نعي سارة يوسف مصطفى، على رأسهم، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم.

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وكتبت الهاشم عبر حسابها على (تويتر): (تعازيي الحارة وأسرتي لأخي الغالي وصديقي الإعلامي القدير يوسف مصطفى. ولآل بهمن الكريم برحيل ابنتهم الحبيبة #ساره_يوسف_مصطفى).

وتابعت: ( رحمها الله ويخلف عليها بالجنة ونعيمها انا لله وانا اليه راجعون).

وزارة الإعلام الكويتية

وعلقت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الكويتية، الإعلامية أنوار مراد: (لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون).

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو للقاء سابق مع الراحلة سارة.

وكانت سارة يوسف تتحدث خلاله عن رد فعل عائلتها والمجتمع تجاه التحاقها في سلك الشرطة.

مي العيدان تنعى سارة

وعقبت مي العيدان: (انتقلت الى رحمة الله تعالي ساره يوسف مصطفى. ابنة الاعلامي يوسف مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان).

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وتابعت: (اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناته وانزلها منزل حسن واحشرها مع الابرار والصديقين والصالحين).

وزادت: (لاتبخلوا عليها بالدعاء، فالدعاء وزق الميت).

وكتبت الإعلامية الكويتية في تغريدة أخرى: (شاهدت آلآف النّاس يدعون لها وَلسان حالِي يقول ماذا بينكِ وبينَ الله ياسارة).

وتابعت: (حتى سمعت جميع النّاس يدعون لك، اسأل الله ان يجعل قبرك روضه من رياض الجنة).

فاطمة العازمي

ومن الشخصيات الاجتماعية التي نعت سارة، الفنانة التشكيلية فاطمة العازمي.

وعقبت العازمي عبر حسابها على  (تويتر): (رحم الله الرائد سارة يوسف مصطفى وغفر لها و أسكنها فسيح جنات).

وزادت: ( خالص العزاء و المواساة لأسرتها الكريمة و للأخ و الزميل يوسف مصطفى، و لكافة زملائها منتسبي وزارة الداخلية).

وكسبت الراحلة احتراماً وشهرة في الأوساط الكويتية بسبب قوة شخصيتها وحملها لرتبة كبيرة في الشرطة بفضل اجتهادها.

كما وصفها الناشطون بأنها مثال للمرأة الكويتية القوية، وهي متزوجة من عبدالله يعقوب بهمن، وهو منتسب للشرطة مثلها.

ووالدها هو المذيع الكويتي الشهير يوسف مصطفى.

 

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