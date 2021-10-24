من هي الرائد بالشرطة “سارة يوسف مصطفى” التي هزت وفاتها الكويت؟!

تصدر اسم سارة يوسف مصطفى، الرائد بالشرطة الكويتية، التريند عبر (تويتر)، وذلك بعد وفاتها بعد صراع مع المرض. بحسب حسابات إخبارية محلية.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى #وزارة_الداخلية ممثلة بـ #وزير_الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح وجميع منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين ومهنيين رائد #سارة_يوسف_مصطفى pic.twitter.com/j7TrgoeZRP — الحقيقة (@ALHAKEA) October 23, 2021

كما ونعت وزارة الداخلية الكويتية سارة يوسف مصطفى، خلال بيان أصدرته.

وجاء في نص البيان: (بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. تنعى وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، وجميع منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين ومهنيين رائد سارة يوسف مصطفى).

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى وزارة الداخلية ممثلة بمعالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح وجميع منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين ومهنيين رائد سارة يوسف مصطفى pic.twitter.com/UavguUGiIw — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 23, 2021

صفاء الهاشم حزينة

وسارعت شخصيات سياسية واجتماعية، إلى نعي سارة يوسف مصطفى، على رأسهم، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم.

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وكتبت الهاشم عبر حسابها على (تويتر): (تعازيي الحارة وأسرتي لأخي الغالي وصديقي الإعلامي القدير يوسف مصطفى. ولآل بهمن الكريم برحيل ابنتهم الحبيبة #ساره_يوسف_مصطفى).

وتابعت: ( رحمها الله ويخلف عليها بالجنة ونعيمها انا لله وانا اليه راجعون).

تعازيي الحارة وأسرتي لأخي الغالي وصديقي الإعلامي القدير يوسف مصطفى ولآل بهمن الكريم برحيل ابنتهم الحبيبة #ساره_يوسف_مصطفى رحمها الله ويخلف عليها بالجنة ونعيمها

انا لله وانا اليه راجعون — safa Alhashem (@safaalhashem) October 23, 2021

وزارة الإعلام الكويتية

وعلقت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الكويتية، الإعلامية أنوار مراد: (لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون).

لا حول ولا قوة الا بالله

انا لله وانا اليه راجعون #ساره_يوسف_مصطفى pic.twitter.com/c54eijVGai — أنوار مراد (@anwarjm_) October 23, 2021

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو للقاء سابق مع الراحلة سارة.

وكانت سارة يوسف تتحدث خلاله عن رد فعل عائلتها والمجتمع تجاه التحاقها في سلك الشرطة.

مي العيدان تنعى سارة

وعقبت مي العيدان: (انتقلت الى رحمة الله تعالي ساره يوسف مصطفى. ابنة الاعلامي يوسف مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان).

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وتابعت: (اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناته وانزلها منزل حسن واحشرها مع الابرار والصديقين والصالحين).

وزادت: (لاتبخلوا عليها بالدعاء، فالدعاء وزق الميت).

انتقلت الى رحمة الله تعالي ساره يوسف مصطفى ابنة الاعلامي يوسف مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناته وانزلها منزل حسن واحشرها مع الابرار والصديقين والصالحين. . لاتبخلوا عليها بالدعاء 🙏🏻فالدعاء وزق الميت pic.twitter.com/KesNOtXFdd — مي العيدان (@mayal3eidan) October 23, 2021

وكتبت الإعلامية الكويتية في تغريدة أخرى: (شاهدت آلآف النّاس يدعون لها وَلسان حالِي يقول ماذا بينكِ وبينَ الله ياسارة).

وتابعت: (حتى سمعت جميع النّاس يدعون لك، اسأل الله ان يجعل قبرك روضه من رياض الجنة).

#ساره_يوسف_مصطفي

شاهدت آلآف النّاس يدعون لها وَلسان حالِي يقول " ماذا بينكِ وبينَ الله ياساره ، حتى سمعت جميع النّاس يدعون لكى ..

اسأل الله ان يجعل قبرك روضه من رياض الجنه pic.twitter.com/ncOMlc1wUP — مي العيدان (@mayal3eidan) October 24, 2021

فاطمة العازمي

ومن الشخصيات الاجتماعية التي نعت سارة، الفنانة التشكيلية فاطمة العازمي.

وعقبت العازمي عبر حسابها على (تويتر): (رحم الله الرائد سارة يوسف مصطفى وغفر لها و أسكنها فسيح جنات).

وزادت: ( خالص العزاء و المواساة لأسرتها الكريمة و للأخ و الزميل يوسف مصطفى، و لكافة زملائها منتسبي وزارة الداخلية).

رحم الله الرائد ( ساره يوسف مصطفى) و غفر لها و أسكنها فسيح جناته🤲🏻 خالص العزاء و المواساة لأسرتها الكريمة و للأخ و الزميل يوسف مصطفى ، و لكافة زملائها منتسبي وزارة الداخلية 🖤 @Moi_kuw @MOInformation #ساره_يوسف_مصطفى 🖤 pic.twitter.com/BGKydNddmd — Fatma Al-Azmi (@fatma_alazmi) October 24, 2021

وكسبت الراحلة احتراماً وشهرة في الأوساط الكويتية بسبب قوة شخصيتها وحملها لرتبة كبيرة في الشرطة بفضل اجتهادها.

كما وصفها الناشطون بأنها مثال للمرأة الكويتية القوية، وهي متزوجة من عبدالله يعقوب بهمن، وهو منتسب للشرطة مثلها.

ووالدها هو المذيع الكويتي الشهير يوسف مصطفى.

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