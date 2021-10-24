ريال مدريد يحقق يهزم غريمه برشلونة في عقر داره في قمة الكلاسيكو (شاهد)

حقق فريق ريال مدريد الفوز الثمين على غريمه التقليدي برشلونة. بهدفين مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني على أرض ملعب ” الكامب نو”.

أهداف ريال مدريد في شباك برشلونة

وافتتح قمة الكلاسيكو الإسباني فريق ريال مدريد في الدقيقة ال32 عن طريق المدافع النمساوي. ديفيد ألابا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جاءت على يسار شباك صاحب الأرض برشلونة.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل عن طريق الإسباني لوكاس فاسكيز سددها بقوة داخل شباك المرمى ببراعة.

هدف برشلونة الوحيد

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل قبل نهاية المباراة، تمكن المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في هجمة مرتدة سريعة سجلها على يمين حارس المرمى كورتوا، لتنتهي مباراة القمة. بفوز ريال مدريد على برشلونة بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه غريمه ريال مدريد، كما وتواجد في حراسة المرمى نوربيرتو مورارا نيتو.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، كما وآتى في وسط الفريق كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أما في هجوم الفريق. اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، أنسو فاتي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ولعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية. أمام المستضيف برشلونة، فقد كان في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وجاء في دفاع الفريق كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، كما في هجوم الفريق جاء الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريغو غوس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال مدريد بهذا الفوز على صدارة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق إشبيلية. وريال سوسيداد بنفس النقاط، كما وتجمد فريق برشلونة رصيد عند 15 نقطة. في المركز التاسع من ترتيب الدوري الإنجليزي.

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