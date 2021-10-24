رقص أحلام بفستان شفاف يُشعل السوشيال ميديا (فيديو)

تصدرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، التريند عبر (تويتر)، بسبب فستانها الشفاف في أحد الحفلات الخاصة.

وظهرت أحلام بفيديوهات متداولة، وهي ترتدي فستاناً باللون البيج، تميز بأنه شفاف تغطيه الشراشيب فقط.

واعتمدت الفنانة الإماراتية تسريحة شعر كلاسيكية غريبة، مع الكثير من المجوهرات.

وأدت أحلام وصلة رقص على أنغام أغنية (أيوه) للفنان محمد عبده.

وعلى الرغم من أن الفنانة الإماراتية، لفتت الأنظار برشاقتها، إلا أنها تعرضت للانتقادات بسبب رقصها وفستانها الشفاف.

انتقادات لأحلام

ومما جاء في التعليقات: (ياليتها تفصل بين الغناء والترقص والميلان غني وامشي).

وكتب متابع عن الفستان: (حلو لكن سبحان الله اشوف اي لبس فيه طرابيش كذا اتخيله ستارة).

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وقارنها آخر بنوال الكويتية وكتب: (ليتها تصير زي نوال الكويتيه ماترقص ابدا فنانه كبيره مثلها ولها تاريخ ماله داعي الرقص).

ونشرت أحلام لقطة سريعة من الحفل الخاص الذي كان في مدينة الرياض، بالسعودية، عبر (انستجرام).

الفنانة تُعلق

وأرفقت الفنانة الإماراتية الفيديو بتعليق: (مسائكم ورد مين فيكم ما تابع سنابي امس).

وتابعت: (يالله ادخلوا سنابي حبايبي الغاليين على قلبي وعطوني رايكم في حفله امس واللوك وعندي لكم مفاجآت).

أحلام في إكسبو دبي 2020

وفي سياق آخر، أبهرت أحلام، جمهورها بالفستان الذي ظهرت به في دبي.

كما وشاركت أحلام مجموعة صور عبر حسابها على (انستجرام)، تكشف تفاصيل إطلالتها.

وظهرت أحلام في حفل افتتاح إكسبو دبي 2020، بفستان طويل مخملي أزرق.

كما بدا الفستان على شكل قفطان مغربي مرصع بالذهب والتطريزات، مستوحى من الطابع الأندلسي.

وبحسب ما كشفت أحلام، فهو من توقيع المصمم العالمي زهير مراد.ونسقت الفنانة الإماراتية مع الإطلالة إكسسوارات رقيقة.

هذا وقد اختارت الفنانة تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين.

تطريز إماراتي وخيوط الذهب

واستكملت الفنانة الإماراتية إطلالتها مع مكياج ناعم بدرجات النيود.

وعقبت احلام على صورها: (ما حدث في هذه الليلة في إكسبو دبي شي عظيم فخر للعالم بأسره).

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وزادت: (استوحيت فستاني من التطريز الإماراتي الخليجي العربي).

وأكدت أن الفستان مرصع بالمرايات وخيوط الذهب المعتقة.

حدث عظيم تاريخي

واستطردت: (كما اضفت عليه أنا والمصمم العالمي زهير مراد الطابع الأندلسي).

وأشارت إلى أنها فعلت ذلك ليليق بها كفنانة إماراتية تمثل دولتها الإمارات.

كما وعقبت: ( هذا حدث عظيم تاريخي، وأمثل الوطن العربي).

وختمت: (وأحببت أن ألقي تحية إماراتية عربية على كل العالم بأسره بثلاث لغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية).

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