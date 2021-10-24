ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونيخ الساحق على هوفنهايم

يواصل فريق بايرن ميونيخ سكة الانتصارات بعد فوزه على منافسه هوفنهايم. برباعية نظيفة دون رد، خلال منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني “البوندسيلفا” الممتاز.

بايرن ميونيخ والرباعية النظيفة

وأحرز فريق البايرن ميونيخ الألماني الهدف الأول في الدقيقة ال16 عن طريق سيرج غنابري سددها اللاعب. بقوة في شباك مرمى هوفنهايم، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال30 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي. سجلها بقوة من خارج منطقة الجزاء ببراعة على يسار حارس المرمى.

وفي الدقيقة ال82 سجل اللاعب إريك ماكسيم موتينغ سددها اللاعب بأقدامه سكنت في نهاية المطاف داخل شباك المرمى، بينما جاء الهدف الرابع في الدقيقة ال87 كينغسلي كومان سجلها اللاعب. ببراعة على يسار شباك المرمى فشل حارس هوفنهايم في التصدي لها، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة دون رد.

ترتيب الدوري الألماني

ويتربع فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” في صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري الألماني. برصيد 22 نقطة، يليه بفارق نقطة وحيدة فريق دورتموند في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق فرايبورغ برصيد 19 نقطة، وآتى في المركز الرابع. فريق ليفركوزن برصيد 19 نقطة، وفي المركز الخامس جاء فريق يونيون برلين برصيد 16 نقطة، يليه فريق أر بي ليبزيغ في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

فوز اليوم كان الفوز رقم 300 لقائدنا في البوندسليجا! 🐐 ويقترب من كسر رقم العملاق أوليفر كان! 👀 تهانينا يا @Manuel_Neuer! 👏#بايرن_هوفنهايم pic.twitter.com/tnkbKKafd7 — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) October 23, 2021

وفي المركز السابع آتى فريق ماينتس برصيد 13 نقطة، متساويًا بذلك مع صاحب المركز الثامن. فريق فولفسبورغ بنفس الرصيد من النقاط، بينما جاء فريقا كولن وهرتا برلين في المركزين التاسع. والعاشر برصيد 12 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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هدافو الدوري الألماني

ويتصدر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع فريق بايرن ميونيخ. في صدارة قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، كما ويليه في المركز الثاني اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند مع فريق بوروسيا دورتموند برصيد 9 أهداف.

وفي ثالث الترتيب جاء اللاعب باتريك شيك مهاجم فريق باير ليفركوزن.. برصيد 7 أهداف، كما ويليه في المركز الرابع اللاعب سيرجي غنابري مع فريق بايرن ميونيخ برصيد 6 أهداف، متساويًا بذلك مع اللاعب تايوو أونيي مهاجم فريق يونيون برلين بنفس الرصيد من الأهداف.

كما وآتى في خامس جدول قائمة الترتيب اللاعب انطوني موديست مهاجم فريق كولن برصيد 4 أهداف، متساويًا بذلك مع لاعب فريق لايبزيغ. كريستوفر نكونكو بنفس الرصيد من النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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