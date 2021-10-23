تشيلسي يذل نورويتش بهزيمة قاسية ويتربع على صدارة البريميرليج (شاهد)

حقق فريق تشيلسي الفوز العريض على منافسه نورويتش سيتي بسبعة أهداف نظيفة. دون مقابل، في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز.

هاتريك ماسون ماونت

وأحرز ماونت الهدف الأول في الدقيقة ال8 بتسديدة قوية سكنت في شباك .مرمى نورويتش، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال85 عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب على يمين حارس المرمى ببراعة.

وجاء هدف الهاتريك في الدقيقة الأولى من الوقت البديل قبل نهاية اللقاء، فيما سجل زميله اللاعب كالوم أودوي في الدقيقة ال18، كما سدد رييس جيمس في الدقيقة ال42، وسجل اللاعب بن تشيلويل في الدقيقة ال57.

وارتكب مدافع فريق نورويتش ماكس أرونز هدف في مرمى فريقه في الدقيقة ال62، لينتهي مهرجان الأهداف بفوز فريق أصحاب الأرض تشيلسي ” البلوز” على نظيره نورويتش. بسبعة أهداف نظيفة دون رد.

وشهد اللقاء السيطرة والقوة لفريق تشيلسي الذي تفوق على منافسه نورويتش طيلة مجريات أحداث المباراة.

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على عكس الفريق الأخير الذي لم يصمد طويلاً أمام هجمات الفريق اللندني في اللقاء، إلى جانب طرد لاعب فريق نورويتش. بن جيبسون في الدقيقة ال65 بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق تشيلسي، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

تشكيلة فريق تشيلسي

ودخل المدرب الألماني “توماس توخيل” بتشكيلة أساسية. أمام منافسه الضيف نورويتش، حيث تواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

Hope you guys enjoyed that as much as us. 💙 pic.twitter.com/OXVtkNKDvz — Ben Chilwell (@BenChilwell) October 23, 2021

أما في خط الدفاع جاء كلاً من: أندرياس كريستنسن، رييس جيمس، تياجو سيلفا، بينما آتى في خط الوسط، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، كاي هافرتز، وفي هجوم. فريق تشيلسي آتى كلاً من: ماسون ماونت، تيمو فيرنر، كالوم هودسون أودوي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، كما ويليه في المركز الثاني فريق ليفربول برصيد 18 نقطة.

كما وجاء في المركز الثالث من جدول الترتيب. فريق مانشستر سيتي برصيد 17 نقطة، أما في المركز الرابع فريق برايتون برصيد 15 نقطة، متساويًا بذلك مع صاحب المركز الخامس. فريق برايتون بنفس الرصيد من النقاط.

كما وفي المركز السادس آتى فريق مانشستر يونايتد. برصيد 14 نقطة، متساويًا بذلك على الترتيب فريق وست هام يونايتد وإيفرتون وأرسنال بنفس الرصيد من النقاط، أما في عاشر الترتيب جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 13 نقطة. خلال منافسات الموسم الجاري.

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