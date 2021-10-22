هل سيصبح طحنون بن زايد ولي العهد بدلاً من أحد أبناء محمد بن زايد؟

سلّط تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، على الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

يؤكد التقرير أن للشيخ طحنون بن زايد دور محوري في العمليات العسكرية للبلاد في اليمن وليبيا. وفي جهوده الأخيرة لرأب الصدع مع المنافسين الإقليميين مثل تركيا وقطر وإيران.

لكن المفتاح لفهم مكانة الشيخ طحنون في شؤون الشرق الأوسط يكمن في نسبه: شقيقه هو الزعيم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أقوى الإمارات السبع في الإمارات.

الولايات المتحدة، تاريخياً، الحامية لدولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج، فضلاً عن كونها شريكًا تجاريًا رئيسيًا، تنفصل عن المنطقة؛ إيران، خصمهم التاريخي والتي توسع نفوذها.

تزداد حدة المنافسة الاقتصادية داخل شبه الجزيرة العربية حيث تسعى البلدان إلى تحقيق أهداف تنويع مماثلة للاستعداد لمستقبل لا تستطيع فيه الهيدروكربونات وحدها أن تحافظ على سكانها.

تحت حكم محمد بن زايد، تجاوزت الإمارات ثقلها في جوارها – سياسياً واقتصادياً – وحصلت على لقب “أسبرطة الصغيرة” في دوائر الأمن القومي الأمريكية.

لكن ولي العهد سيحتاج إلى المساعدة للحفاظ على هذا الوضع.

لهذا التفت إلى الشيخ طحنون. محمد بن زايد لديه أربعة إخوة آخرين، وشقيقتان والعديد من الأشقاء غير الأشقاء.

لكن الشيخ طحنون قد عهد بملفات السياسة الخارجية الأكثر حساسية في البلاد. كما عهد بمحفظة أعمال واسعة النطاق تشمل الشركة العالمية القابضة IHC ، مجموعة رويال جروب، بنك أبوظبي الأول.

بصفته مستشارًا للأمن القومي، للشيخ طحنون أيضًا يد في الجوانب الأكثر بحارًا في فن الحكم.

يقول المدعون الأمريكيون إن طحنون ومحمد بن زايد شاركوا في محاولة سرية للتأثير على إدارة ترامب في عام 2016، باستخدام الملياردير توم باراك كوسيط.

ويواجه باراك لائحة اتهام لقيامه بعمل وكيل أجنبي غير مسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اعترف انه غير مذنب. ولم يتم اتهام أي مسؤول إماراتي بارتكاب أي مخالفات في القضية.

هل يصبح طحنون بن زايد ولي العهد؟

أثار ظهور الشيخ طحنون ، 51 عامًا ، من غموض نسبي قبل خمس سنوات فقط تكهنات حول مكانه في الترتيب الأميري: هل يمكن أن يكون، بدلاً من أحد أبناء محمد بن زايد، هو التالي في الطابور ليصبح ولي العهد؟ في الإمارات العربية المتحدة.

وفق كاتب التقرير في الصحيفة “بوبي غوش”، يجب إجراء أي نقاش حول الخلافة بصوت عالٍ، لكن عمليا “كل من التقيت به خلال رحلة أخيرة إلى دبي وأبو ظبي اتفق على أن محمد بن زايد يهيئ الشيخ طحنون لأشياء أكبر”.

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كما قال مسؤول إماراتي رفيع: “لقد تم الإشراف عليه في كل جانب مهم من جوانب الدولة. لذلك عليك أن تعتقد أن هذه نقطة انطلاق لشيء ما”.

يضيف “غوش”: كان ذلك أيضًا هو الإجماع في الدوحة، محطتي التالية، حيث علق كبار المسؤولين على التقارب بين الشقيقين.

وقد أعطى ذلك للشيخ طحنون مصداقية لا جدال فيها في مبادراته للقطريين.

زيارته لقطر منعت تعرّض محمد بن زايد للإحراج

يتابع “غوش” قائلاً: “أخبرني أحد كبار المسؤولين أن إرساله محمد بن زايد للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في أغسطس “أرسل إشارة إلى أن الإمارات جادة في تحسين العلاقات معنا”. “إذا كان قد أرسل أي شخص آخر، حتى لو كان أحد إخوته الآخرين. فلن يكون لهذه الإيماءة نفس الوزن”.

في الوقت نفسه، أدى إرسال الشيخ طحنون إلى الدوحة إلى تجنيب محمد بن زايد الإحراج من تراجع شعبي.

كان محمد بن زايد هو المحرك الرئيسي وراء الحصار على قطر لمدة ثلاث سنوات من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

عندما قرر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من جانب واحد إنهاء الخلاف أواخر العام الماضي، لم يكن أمام محمد بن زايد أي خيار سوى أن يحذو حذوه.

كان هذا محرجًا بدرجة كافية دون الشعور بالإهانة الإضافية من الاضطرار إلى الظهور في صورة جماعية مبتهجة مع أمير قطر وولي العهد السعودي. وقف الشيخ طحنون بجانب أخيه مبتسما بشجاعة للكاميرا.

مواقف متشددة ضد تركيا وإيران

بعد أن اتخذ مواقف متشددة ضد تركيا وإيران، يعتمد محمد بن زايد على شقيقه في فعل أكثر من تجنيبه.

في مشهد أمني سريع التغير، أصبح أكثر خطورة بسبب المغامرة الإيرانية والتأكيد التركي وتصميم إدارة بايدن على الحد من التدخل الأمريكي.

يعد التفويض الدبلوماسي للشيخ طحنون أمرًا حيويًا لتأمين الموقع الاستراتيجي للإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل.

قد تساعد مصالحه التجارية أيضًا: تزن العديد من الشركات في محفظته استثمارات بمليارات الدولارات في تركيا، مما سيضعه بلا شك في وضع جيد مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

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على الرغم من الرفاهية الظاهرة في تلك الصورة للأمراء الثلاثة، تظل الإمارات العربية المتحدة وقطر حذرة من بعضهما البعض، وتختبر العلاقات بين الإماراتيين والسعوديين من خلال المنافسة الاقتصادية المتزايدة.

الشركات التي يرأسها الشيخ طحنون ، بالنظر إلى حجمها واتساع اهتماماتها ، ستكون بلا شك في طليعة تلك المنافسة.

سيكون هناك الكثير من الصور الفوتوغرافية – وليست كلها مبهجة – للشيخ طحنون في الأشهر والسنوات المقبلة.بحسب الكاتب “غوش”

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