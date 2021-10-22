مضاوي الرشيد: هل ينقذ الإنفراج بين السعودية وإيران العرب من صراع آخر؟

اعتبرت مضاوي الرشيد الأستاذة بمركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، انّ الانفراج السعودي الإيراني يمكن أن ينقذ العالم العربي من عقد آخر من الصراع.

وقالت مضاوي الرشيد في مقال لها إنّ إن العلاقات المتوترة والعدائية بين السعودية وإيران التي أفسدت السلام بين البلدين، وأدت إلى استقطاب في منطقة الخليج والعربية تظهر بوادر تحسن.

لكن على الرغم من الاجتماعات الأربعة الأخيرة في بغداد وآخر في نيويورك. سيكون من السابق لأوانه القفز إلى استنتاج مفاده أن الخصمين اللدودين في طريقهما لإنهاء عقود من التوترات والتنافس.وفق الرشيد

مضاوي الرشيد: وقف الخطاب العدائي واستئناف الدبلوماسية

وقالت: ستكون أفضل نتيجة هي وقف الخطاب العدائي، واستئناف الدبلوماسية الرسمية، وإطلاق اتفاقيات تجارية جديدة يمكن أن تساعد كلا الاقتصادين في الأوقات الصعبة للغاية.

تجري المملكة العربية السعودية وإيران محادثات منذ أشهر، بهدف عكس العداء والعداء المتبادلين. وبحسب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، كانت الجولة الأخيرة من المحادثات “ودية”.

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لكن المحادثات لا تزال محاطة بالسرية، مما يشير على الأرجح إلى بطء التقدم – إن وجد.

بالإضافة إلى الأخبار الأخيرة حول استئناف العلاقات التجارية والعلامات الإيجابية فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية في طهران والرياض التي تم إغلاقها منذ عام 2016. هناك عدة ملفات بحاجة إلى اتفاق تتعلق بشؤون المنطقة التي استخدمها كلا البلدين من أجل عملهما. الأغراض المحلية الخاصة.

وانخرطت كل من المملكة العربية السعودية وإيران في منافسة إقليمية لتهدئة واحتواء وإثارة إعجاب جمهورهما المحلي.

سعى هذا الصراع إلى إبراز القوة إقليمياً مع إسكات المعارضة في الداخل.

إسكات النقد

لقد بالغت المملكة العربية السعودية بالتهديد الإيراني الخارجي بإسكات الانتقادات الموجهة للقيادة السعودية، وتضييق الخناق على المعارضة الداخلية، وخلق جو من الخوف والتخوف.

قبل عامين، هدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخوض المعركة في عمق إيران، التي طالما وقفت متهمة بتسليح الحوثيين اليمنيين على الحدود الجنوبية للسعودية.

أراد محمد بن سلمان تحقيق نصر على إيران في اليمن والظهور كمحارب عمل على إنهاء التوسع الإيراني في العالم العربي.

لكن هذه التعهدات لم تترجم إلى واقع، ويضطر ولي العهد الآن للجلوس إلى طاولة المفاوضات، طالبًا المساعدة الإيرانية لإنهاء الحرب التي دمرت اليمن، واستنزفت الموارد السعودية، وفشل في تتويجه كبطل عسكري بلا منازع.

تقول الرشيد: إذا كان ولي العهد في حرب دائمة مع “جمهورية إسلامية توسعية” و “منافس شيعي” يدعم الميليشيات المصممة على تقويض الأمن السعودي القريب جدًا من حدودها. فيمكنه إقناع السعوديين بأنهم يخوضون حربًا أبدية ووجودية تهديد.

وهذا يبرر إنفاق مليارات الدولارات على التسلح في وقت تتراجع فيه أسعار النفط وزيادة الضرائب وصواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة القادرة على الوصول إلى أهم المنشآت النفطية السعودية.وفق مضاوي الرشيد

من ناحية إيران، من المناسب للقيادة إقناع الإيرانيين بأنهم محاصرون بدول معادية لها ثروة نفطية هائلة، بمساعدة الولايات المتحدة يمكن أن تشن حربًا على الأراضي الإيرانية.

مثل السعوديين، استخدمت إيران التهديد المزعوم الذي تشكله المملكة لاسترضاء السكان المضطربين، الذين عانوا من صعوبات ونقص اقتصادي في ظل أحد أنظمة العقوبات الأكثر عقابًا التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

في حين أن المملكة العربية السعودية لا تستطيع أبدًا محاربة إيران بمفردها، فإن علاقاتها العسكرية الوثيقة مع الولايات المتحدة تجعلها عدوًا سهلاً يمكن توجيه أصابع الاتهام إليه.

المظالم المشروعة

في الماضي، استفادت إيران من مظالم الشيعة السعوديين، وقطعت في نهاية المطاف العلاقات الدبلوماسية مع المملكة بشأن إعدام الشيخ نمر النمر في عام 2016.

وعرضت صورة لنفسها كوصي على المصالح الشيعية، مما أظهر التضامن مع إخوانه في الدين مما يزعج الرياض.

استخدمت السعودية هذا التضامن الإيراني لقمع المعارضين الشيعة، الذين لديهم مظالم مشروعة. بحجة أنهم عملاء إيرانيون – طابور خامس بين المسلمين السنة في بلاد الحرمين الشريفين.

انتقدت إيران طريقة تعامل المملكة العربية السعودية مع أداء فريضة الحج.

حيث دعت أصوات عديدة إلى إزالة مدينة مكة المكرمة من الوصاية السعودية، وأن تصبح الفاتيكان مسلمًا، ويديرها مجلس للمسلمين.

وهذا من شأنه أن يسلب المملكة العربية السعودية جوهرة التاج، والتي لن يوافق عليها أي ملك سعودي.

وقد غطي هذا التنافس السياسي بالخطاب الطائفي، مما أدى إلى تضخيم الانقسام السني الشيعي على كلا الجانبين وإذكاء الكراهية الطائفية والعنف.

تضيف مضاوي الرشيد في مقالها: يجب أن تبدأ المحادثات الناجحة بين المملكة العربية السعودية وإيران من خلال حل قضية أساسية. يجب على كلا البلدين التوقف عن استخدام التنافس لإرضاء الجماهير المحلية. وتحويل انتباههما إلى إصلاحات سياسية حقيقية.

وتؤكد: هذا وحده هو الذي سينجح في تطبيع العلاقات بين البلدين. على الرغم من طموحاتهما واختلافاتهما الإقليمية. لا يزال بإمكان المملكة العربية السعودية وإيران السعي وراء مصالحهما الوطنية الخاصة. ولكن ليس كلعبة محصلتها صفر.

وترى أنه يمكن للدول المتنافسة أن تتعايش بسلام إذا عززت جبهاتها المحلية.

ويجب أن تفهم المملكة العربية السعودية وإيران أنهما محلياً كلاهما نظامان هشان. وأن التهديدات الأمنية الرئيسية داخلية.بحسب الرشيد

وتضيف: هذا الإدراك يمكن أن ينقذهم وبقية العالم العربي من عقد آخر من التوترات والمكائد السرية والأعمال العدائية أو حتى الحروب بالوكالة.

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