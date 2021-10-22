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حراس المصارع جولدبيرج في موسم الرياض يثيرون سخرية واسعة! (فيديو)

كتب أنس السالم
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أثارت صور من عرض “كراون جول” الذي أقيم مساء الخميس، بالعاصمة السعودية ضمن “موسم الرياض”، وتظهر حراس المصارع جولدبيرج، سخرية بين النشطاء.

وبحسب الصور المتداولة، فقد ظهر 2 من أفراج الأمن (ضعاف البنية)، يقفان على باب حجرة المصارع العالمي جولدبيرج أسطورة WWE، أثناء استعداده للخروج للنزال.

وسخر النشطاء من البنية الضعيفة لحارسي الأمن وضعفهم الملحوظ بدنيا، بالمقارنة بأبطال الـWWE.

وتساءلوا عن طبيعة تلك الحراسة المثيرة للسخرية، وكيف سيؤمن مثل هؤلاء الحراس الضعاف أحداث النزال بين أبطال العالم الأسطوريين في المصارعة!.

وأثارت هذه الصور سخرية واسعة بن المعلقين، وكتب أحد النشطاء ساخرا:”الواد اللي علي الشمال شبه أحمد عيد في فيلم ثقافي.”

ودون الإعلامي السعودي فهد الغانم ساخرا:”هو في الأساس الشغل دا يعتبر نظامين. هما بيحرسوا المصارع اللي في الخلف وهو بدوره بيحرسهم من العين.”

واعتبر مغرد أن ذلك المشهد يكشف عن فشل كبير في الإدارة، عندما يتم اختيار مثل هؤلاء الأشخاص لتأمين المصارعين.

وقال ناشط:”الحراس هم يبون لهم حراس الله يهداك.”

فيما كتب ثامر:”الأول تحسه خريج سجون جابوه من سجن الملز و خلوه حارس لقولد بيرغ.”

وكان مسرح “محمد عبده” بالعاصمة السعودية الرياض شهد أمس الخميس، إقامة عرض “كراون جول” بتعاون بين هيئة الترفيه السعودية والاتحاد الدولي للمصارعة “WWE”.

نزال جولدبيرج وبوبي لاشلي

وعن نتيجة النزال الذي دار أمس بين جولدبيرج وبوبي لاشلي، فقد نجح جولدبيرج في الانتقام من بوبي لاشلي ردًا على ما فعله مع ابنه جايج في “راو”.

وتغلب جولدبيرج عليه في نزال بلا قوانين استخدما فيه كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لحسم الفوز.

لكن جولدبيرج كان بالمرصاد وتمكن من تحقيق الانتصار بعد ضربة “سبير فاضية” من مسافة مرتفعة أسقطت لاشلي بلا حراك.

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موسم الرياض

يشار إلى أن فعاليات موسم الرياض 2021، انطلقت مساء يوم الأربعاء، بحفل افتتاح حضره جمهور ضخم وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص.

ويعد ذلك هو الموسم الثاني من الفعاليات، بعدما تم إلغاء نسخة العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبدأ موسم الرياض للمرة الأولى في عام 2019، ويثير جدلا واسعا بين السعوديين والعرب نظرا لما يحدث فيه من حفلات رقص وغناء مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، فضلا عن تفشي حالات التحرش.

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