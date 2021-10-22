السعودية تبني مدينة ملاهي على منصة نفطية قديمة! (فيديو)

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تخطط لبناء مدينة ملاهي جديدة على منصة نفطية قديمة، من المقرر افتتاحها في عام 2025.

تعد المدينة الجديدة جزءًا من استراتيجية رؤية المملكة 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في محاولة لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.

وستشمل منصة النفط، التي من المقرر تحويلها إلى منتجع 1.6 مليون قدم، ما يصل إلى ثلاثة فنادق و 11 مطعمًا وركوب الأفعوانية.

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كما سيكون لدى أولئك الذين يصلون إلى مدينة الملاهي خيارات للحضور بطائرة هليكوبتر أو يخوت.كما أورد ميدل ايست اي

صندوق الثروة السيادية السعودي يمول المشروع

صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادية في البلاد، يمول المشروع، بعد أسابيع فقط من إعلانه عن شراء نادي كرة القدم نيوكاسل يونايتد في المملكة المتحدة.

منذ استيلاء ولي العهد على صندوق الاستثمارات العامة، قام باستثمارات كبيرة في شركات في جميع أنحاء العالم. بما في ذلك استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار في تطبيق أوبر لمشاركة الركوب.

كما استحوذت على شركة أرامكو السعودية، شركة النفط الحكومية في المملكة.

لكن صندوق الاستثمارات العامة قام باستثمارات أكثر قتامة.

في وقت سابق من هذا العام، أكدت وثائق المحكمة المرفوعة في كندا أن صندوق الاستثمارات العامة استخدم في شراء شركة تمتلك طائرتين خاصتين لنقل الرجال الذين قتلوا وقطعوا أوصال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.

مشروع الحفارة النفطية

وقال بيان من صندوق الاستثمارات العامة إن مشروع الحفارة النفطية كان نقطة جذب سياحي فريدة من المرجح أن تجتذب السياح من جميع أنحاء العالم.

ومن بين المشاريع الأخرى التي سيتم تطويرها من قبل صندوق الاستثمارات العامة شركة البحر الأحمر للتطوير وشركة كروز السعودية. بالإضافة إلى القدية أكبر مدينة ترفيهية في العالم. سيكون للمدينة الترفيهية أكبر أفعوانية ومدينة رياضية في العالم.

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في وقت سابق من هذا الأسبوع، أثار حفل بيتبول الذي أقيم في مدينة الرياض انتقادات من أشخاص على الإنترنت. استشهد كثير منهم بانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، فضلاً عن الافتقار إلى التباعد الاجتماعي وسط وباء كوفيد.

لطالما اتُهمت المملكة العربية السعودية بتبييض الانتهاكات، من خلال استضافة فعاليات رياضية وترفيهية في محاولة لتعزيز صورتها، لا سيما في أعقاب مقتل خاشقجي.

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