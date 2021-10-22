الراقصة فيفي عبده وحفيدتها الشابة تثيران ضجة بمقطع رقص! (فيديو)

ظهرت الراقصة المصرية فيفي عبده، ترقص مع حفيدتها، في فيديو مثير للجدل.

(أحلى فيفي)

جاء ذلك بعدما نشرت الإعلامية بوسي شلبي، الفيديو على صفحتها عبر (انستجرام)، معقبة: (أحلى فيفي).

وظهرت فيفي عبده ترقص مع حفيدتها وتغني في حفل الفنان عمرو دياب.

بينما ظهرت حفيدة الراقصة المصرية بملابس جريئة تكشف عن بطنها.

سخرية من فيفي عبده وحفيدتها

وكانت فيفي ترقص وتحرك يدها وكأنها تشرح كلمات الأغنية بطريقة أثارت السخرية.

ومما جاء في التعليقات: (ده الكورونا تخاف تدخل وسطكم).

وسخر آخر: (بتقولها حمد الله ع السلامة و الثانية بتخمس في وشها ).

كما علق آخر: (ان شاء الله يتحشروا مع بعض في الاخرة).

بينما عقب متابع: (التيتا الفرفوشه رزق).

فيفي عبده .. (آه يا ملبن)

وقبل أيام، أثارت فيفي عبده، سخرية الناشطين بأحدث وصلة رقص من إيطاليا.

ونشرت فيفي عبر (انستجرام)، فيديو جديد لها وهي ترقص على أغنية (آه يا ملبن)، للفنان محمود شكوكو.

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وبدت فيفي تتحرك على المسرح بجلابية الرقص، بطريقة غريبة، ذهاباً وإياباً فقط، لدرجة نصحها الجمهور بأخذ دورة بالرقص بدل إعطائها.

(أنا مش فاضيلكو)

وسبق أن أدت فيفي قبل أيام، وصلة رقص على أغنية (أنا مش فاضيلكو) للفنان الشعبي أحمد شيبة.

جاء ذلك ضمن الدورات التدريبية التي تعطيها فيفي عبده لتعليم فنون الشرق الرقصي في إيطاليا.

كما ظهرت فيفي بالفيديو الذي نشرته على (انستجرام)، بجلابية سوداء وربطة شعر باللون الأحمر.

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ووسط تصفيق المتدربات، بدأت فيفي ترقص على أغنية الفنان الشعبي.

كما وعقبت: (أنا مش فاضيلك أحمد شيبة إيطاليا).

رقص فيفي عبده

وكانت فيفي قد وثقت قبل أسبوع لحظة وصولها إلى إيطاليا للمشاركة في مهرجان (قشطة رقص).

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ونشرت الراقصة مقطع فيديو فور وصولها معقبة: (مهرجان قشطة رقص، الراقصات كلكم، فرحانة أني هاشوفكوا في إيطاليا).

كما قالت: (دي أول سفرية ليا خارج مصر من وقت كورونا، أشوفكم قريبا بحبكم).

وكتبت فيفي على الفيديو: (مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا).

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