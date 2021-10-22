أزمة “فيلم ريش” .. استقالة مدير مهرجان الجونة في آخر لحظة!

أعلن مدير مهرجان الجونة السينمائي، أمير رمسيس استقالته من منصبه كمدير فني للمهرجان.

انسحاب في آخر لحظة

وجاء القرار قبل يومٍ واحد فقط من اختتام فعاليات دورة المهرجان الخامسة اليوم الجمعة.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد ذكرت وجود أنباء عن استقالة أمير رمسيس بسبب عدد من المشكلات التي وقعت بينه وبين المسؤولين عن إدارة المهرجان.

وحسم مدير مهرجان الجونة الجدل الذي أثير بعد تسريب خبر استقالته.

منشور وداع

وكتب منشور وداع عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك) جاء في نصه: (في طريقي للعودة للقاهرة مفعم بمشاعر جياشة لبرنامج أفلام تم وضعه بكامل الشغف والحب).

وتابع: (خمس سنوات من العمل على برنامج مهرجان الجونة انتهت باستقالتي البارحة لابدا رحلة جديدة .. واثقا انني اترك خلفي فريق قادر على صنع ما هو أفضل).

ووجه رمسيس رسالة لزملائه قال فيها: (الزملاء و الأصدقاء من الصحفيين اعتذر عن الخوض في أسباب الاستقالة فهي تخصني و فريق إدارة المهرجان).

أزمة فيلم (ريش)

وأكد رمسيس أن الأسباب التي “تناثرت” بحسب تعبيره، منذ تسرب الخبر عارية من الصحة .

وختم: (شكرا على كل تلك التجارب الرائعة و اتمنى لكم حفل ختام رائع).

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وذكرت الأنباء أن أمير رمسيس قرار الاستقالة للإدارة على خلفية مجموعة من الخلافات حول بعض التفاصيل.

وكان فيلم (ريش)، للمخرج عمر الزهيري، أحد أسباب استقالة رمسيس.

وهو الفيلم الذي أثار جدلاً واسعاً بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة.

انسحاب شريف منير

وانسحب عدد من الفنانين من عرض فيلم (ريش)، بزعم إساءته لمصر وقلب الحقائق.

وكان الفنان شريف منير، على رأس الفنانين المنسحبين من عرض فيلم (ريش)، قائلا إنه يعكس صورة سلبية عن مصر.

وهو ما دفع إدارة مهرجان الجونة لإصدار بيان أوضحت فيه ملابسات العرض.

إدارة الجونة توضح!

وجاء في البيان أن فريق العمل يقوم باختيار الأفلام بناء على جودتها الفنية، والسينمائية، فقط بمعايير المهرجانات العالمية.

وتابع البيان: (جاء اختيار فيلم (ريش) للمخرج المصري عمر الزهيري، متسقًا مع معايير اختيار الأفلام).

وزاد: (وحصل الفيلم على الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان كان).

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وأكدت إدارة المهرجان أن أي فيلم لم ولن يعرض بدون الحصول على التصاريح الرسمية.

وختم البيان: (وذلك تأكيدًا لأنه لا يحمل أية إساءة، أو ضغينة، في أي من عروضه المختلفة، سواء داخل أو خارج المسابقة الرسمية، ويرفض أية إساءة للدولة المصرية في أي حال).

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