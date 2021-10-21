عبير صبري بالفستان المفتوح تخطف الأضواء في الجونة

خطفت الفنانة المصرية، عبير صبري، الأضواء في اطلالتها الجديدة على السجادة الحمراء في فعاليات الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وظهرت عبير صبري بفستان وردي، أبرز انوثتها ضمن مجموعة صور نشرتها لاطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة، عبر حسابها الشخصي على انستغرام.

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ظهور عبير صبري يثير ردود فعل قوية

وفيما رحب البعض بظهورها الجريء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، انتقد اخرون ما تفعله وتحاول من خلاله إظهار انوثتها وربطوا الامر بكبر سنها. حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت منشورها على انستغرام.

وحضر مهرجان الجونة عدد من نجوم الفن في دورته الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين. هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي.

عبير صبري ترفض بيع أعضائها بعد وفاتها

وكانت الفنانة عبير صبري، أعلنت قبل أيام عدم نيتها التبرع بأعضائها بعد وفاتها.

جاء ذلك بعدما أعلنت كلاً من الفنانتين إلهام شاهين ورانيا يوسف، تبرعهما بأعضائهما.

وسخرت عبير صبري في منشور لها عبر (فيسبوك) من زميلاتها.

وكتبت: (مساء الخير.. أحب أقول إني بعد عمر طويل ان شاء الله مش هتبرع بأعضائي وشكرا). وحين ردت عليها شقيقتها الإعلامية مروة صبري بإيموجي ضاحك، ردت عبير: (هيصة).

وكتب أحد المتابعين: (المشكلة انهم عارفين أنهم بعد ماهيمشوا ولا أهلهم ولا حد هايسمح بالكلام ده أصلا). (الكلام ببلاش) واتهم الفنانتان رانيا وإلهام بالسعي وراء التريند، معقباً: (التريند بيحكم للاسف.. لكن العبير طول عمره حقيقى).

وردت عليه عبير صبري: (كل واحد وأفكاره وأعضاؤه بقى). وردت عبير أيضاً على تعليق آخر جاء فيه: (وأنا كمان.. هاخد كل حاجتي وأنا ماشي).

وتابع: (على أساس أني بموت في البشرية ونفسي أخدمها). لترد عليه الفنانة المصرية مُلطشة زميلتيها: (كله كلام وخلاص الكلام ببلاش).

رانيا يوسف: كل واحد ينام عالجنب اللي يريحه

وفي ذات السياق، أعلنت رانيا يوسف قبل أيام نيتها التبرع بأعضائها بعد أسبوع من إعلان إلهام شاهين الأمر.

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كما أعلنت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي، عن الأمر ذاته.

وجاء تصريح رانيا خلال مؤتمر صحفي في كواليس تصوير مسلسل (المماليك).

وأجابت رانيا على سؤال حول تعارض بعض الآراء الدينية مع وصيتها بالتبرع. وقالت: (كل واحد ينام عالجنب اللي يريحه، اللي شايفها حرمة ميت ما يعملهاش).

وتابعت: (اللي مش شايفها كده يعملها، ربنا خلقنا أحرار). وأشارت إلى أنها ترى الأمر زكاة، ومنفعة لغيرها بدلا من أن يأكل جسدها الدود بعد الوفاة.

وعقبت: (يمكن الاستفادة من قرنية، أو قلب، أو رجل، أو صباع حتى، أي حد يستفيد بحاجة تمام).

إلهام شاهين: (خير للبشرية بدل الدود)

وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج (الحكاية):(ماعنديش مانع ياخدوا جثتي بعد ما أموت علشان ده خير للبشرية). وتابعت: (وقلت لعائلتي إني بعد ما أموت عايزه أتبرع بأعضاء جسدي، بدل ما ياكلها الدود).

وطالبت الفنانة المصرية، إنشاء جهة في الدولة تقنن التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة ونشر هذه الثقافة.

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