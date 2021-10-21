إلهام شاهين تثير الجدل بفستان أحمر على الشاطئ! (صور)

أطلت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، بصور جديدة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وتألقت إلهام شاهين بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأحمر، على شاطئ البحر في احد المنتجعات ضمن مشاركتها في مهرجان الجونة

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إلهام شاهين والفستان البني

وكانت شاهين قد نشرت صوراً لها وهي ترتدي فستان طويل وذا اكمام مكشوفة باللون البني الفاتح واتسم التصميم. بصيحة البليسية التي تتصدر احدث صيحات الموضة.

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تزينت شاهين بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة. و أمسكت كلاتش متوسط الحجم باللون الذهبي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت. على الألوان الهادئة مما كشف عن جمالها.

إلهام شاهين .. خمر وفستان صارخ!

وكانت إلهام قد أثارت الجدل مؤخراً، بعد ظهورها بلقطات من حفل العشاء الخاص الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة.

وظهرت إلهام شاهين بفيديو متداول، وهي ترقص وتحمل كأساً بيدها، خمن متابعون أنه خمر.

وظهرت الفنانة المصرية بفستان جريء يكشف جزءاً كبيراً من جسدها، وترقص على أنغام أغنية (3 دقات) ليسرا وآبو.

وبعد الهجوم عليها، أكدت إلهام أنها لم تشاهد الصور والفيديو. إلهام شاهين: لم أرقص ونفت إلهام في تصريحات صحفية أنها كانت ترقص، وقالت: (كنت أغني ومنسجمة مع كلمات الأغنية وحتى لو كنت أرقص فهذا شيء لم يضايقني).

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وحول جرأة الفستان، أجابت الفنانة: (أنا حرة ارتدي ما يناسبني وأشرب ما أريده).

إلهام ويسرا بمهرجان الجونة

وتابعت: (ليس من حق أحد التدخل فيما أفعله طالما لم يضر الآخرين، فهذا الفستان كان مناسبا للمكان الذي كنت فيه). من يشغل نفسه بفساتيني (فاضي) وأشارت إلهام شاهين إلى أنها لا تهتم بآراء الآخرين في ملابسها. مضيفة: (لأنني أختار الفساتين التي تجذبني شخصياً، أما الانتقادات أو الهجوم فأنا لم أتابعه).

وتابعت: (أرى أن كل من يشغل باله بالفساتين الخاصة بالنجمات فهو شخص فاضي وفي النهاية كل شخص حر في رأيه ولكن ليس من حق أحد التعقيب على ملابسي أو فساتيني).

ورأت الفنانة المصرية أن الاهتمام الزائد بفساتين وإطلالات النجمات في مهرجان الجونة تحديداً شيء غريب. وأوضحت: (بالرغم من أن كل المهرجانات سواء المحلية أو الدولية يرتدي فيها النجمات الفساتين على السجادة الحمراء أو خلال الفعاليات ولكن لم يحدث هذا الجدل الواسع).

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وأضافت: (لذلك أؤكد أن مهرجان الجونة يحتوي على ندوات وعروض أفلام وفعاليات لابد من إلقاء الضوء عليها بدلاً من الانشغال بالفساتين فقط).

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