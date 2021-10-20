زواج وذ نكهة ترند .. هل ارتبطت رهف القحطاني حقاً بلاعب كرة شهير؟!

تصدر خبر زواج المدونة السعودية رهف القحطاني المعروف بــ”وذ نكهة”، التريند في المملكة.

زواج وذ نكهة!

وتحت هاشتاج (#زواج_وذ_نكهه)، قال ناشطون، أن رهف القحطاني ارتبطت بأحد لاعبي كرة القدم وسوف يتم الاعلان عن اسمه قريباً.

لكن رهف القحطاني لم تعلق على الخبر حتى الآن، ولم تقم بنفيه.

وبتتبع التغريدات عبر الهاشتاج، لم تكن سوى إعلانات تجارية، وطلبات مساعدة.

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#زواج_وذ_نكهه — متجر ارض الجنوب (@HahgaHgygsk) October 20, 2021

#زواج_وذ_نكهه

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حالة إنسانية رقم 16

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🔴 فاتورة مياه 🔴

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🔴 تم قطع المياه عنهم🔴

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ثلاث عوائل في بيت واحد، عليهم فاتورة مياه متراكمة أكثر من سبع شهور ب(٦٠٨٤) ريال، يبحثون فاعل خير يساعدهم على سدادها لعدم مقدرتهم المادية على السداد.

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من يرغب مساعدتهم التواصل على الخاص. — 🎈 ﮼سنبلة،الخير (@spikealkher) October 20, 2021

#زواج_وذ_نكهه

عشاق الفخامة والأناقة

ساعات ماركة عالمية 💝🌺💝 pic.twitter.com/rq3H8Wz90k — متجر نور لساعات 🇸🇦 (@paigeburling565) October 20, 2021

وهو ما جعل ناشطون يرجحون أنه لا أساس لخبر زواج “وذ نكهة”، من الأساس.

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خاصة أنه بالأمس، تصدر هاشتاج مُشابه التريند في المملكة.

إشاعة زواج هند القحطاني

وصعد هاشتاغ #زواج_هند_القحطاني_اليوم”، لقائمة الترند في السعودية، بعد انباء عن زواج هند القحطاني من احد اكبر رجال الاعمال في السعودية، بمهر قدره ٣ مليون ريال، وفق المزاعم.

ولم يصدر ايّ تعليق من هند القحطاني، على ما يتداول عن زواجها هذا، علماً أنها ليست المرّة الأولى التي يتم نشر اخبار مشابهة، دفعت الناشطة السعودية للخروج ونفيها مراراً.

واعتبر المغرّد السعودي الشهير غانم الدوسري، أن جهات حكومية سعودية وراء رفع هذه الهاشتاغات ضمن قائمة الترند، فيما رآى متابعون أن رفعها يهدف لإشغال السعوديين عن أمور أهمّ .

“وذ نكهة” في نجران

وفي سياق آخر، أثار فيديو لرهف “وذ نكهة” في نجران ، استياءً واسعاً قبل أيام.

وتظهر رهف القحطاني المعروف بــ”وذ نكهة”، وقد تجمهر حول عدد من الشبان والفتية خلال تواجدها في نجران.

تجمهر شباب نجران حول وذ نكهه رهف القحطاني pic.twitter.com/rSDHONHTvp — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 14, 2021

وعبر كثيرون عن استهجانهم للتجمهر حول الشابة السعودية بهذه الطريقة.

واعتبر ناشطون أن هؤلاء الفتية هم من صنعوا منها ومن غيرها مشاهير غير مستحقين. وفق رأيهم

سر لقب “وذ نكهة”

أما عن سبب تسمية رهف القحطاني بـ”وذ نكهة”، فيعود الى انتشار مقطع فيديو لها وهي تقوم بطلب وشراء إحدى مشروبات الطاقة، على حساباتها بتطبيق تيك توك، وسناب شاب، بطريقة مختلفة.

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وكانت رهف تطلب المشروب وتقول “ابغاه وذ نكهة الفراولة”، وهي الجملة التي علقت مع المتابعين، كما تم تداولها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

فرس هدية

ومؤخراً، أهدى رجل رهف القحطاني “وذ نكهة” فرسا هدية.

كما قدمت رهف القحطاني شكرها للرجل الذي ظهر يتحدث معها في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في “سناب شات” قائلة: “طول الله في عمرك وكتر خيركم ويغنيكم”.

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