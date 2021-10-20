رقص سمية الخشاب مع محمد رمضان يثير الجدل (فيديو)

تعرضت الفنانة المصرية سمية الخشاب، لموجة انتقادات وسخرية بسبب طريقة رقصها.

رقص سمية الخشاب ومحمد رمضان

جاء ذلك بعدما نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، فيديو عبر (انستجرام).

وظهرت فيه سمية الخشاب ترقص مع محمد رمضان على أنغام إحدى أغاني المهرجانات.

لكن طريقة رقص سمية التي كانت ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر، أثارت سخرية المشاهدين.

سخرية وانتقادات

فجاء في التعليقات: (ولا بتعرف تمثل ولا تغني ولا حتى ترقص، وحاجه تكسف).

ووافقه متابع الرأي معقباً: (لا شكل لا لبس لا اغنيه لا اسلوب. والله عمر التوك توك ما يبقي مرسيدس لو بالامرين ابدا).

وكتب آخر: (سميه الخشاب اتهبلت علي كبر).

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بينما انتقد متابع فستانها بطريقة ساخرة قائلاً: (حلو اوي قميص النوم ده).

وسخر آخر من محمد رمضان وكتب: (رمضان قاعد يدلع في الحريم حظ امه عسل ابعت شويه يارمضان).

وصلة رقص في الجونة

وفي مهرجان الجونة السينمائي، اختارت سمية الخشاب لفت الأنظار إليها بوصلة رقص، بدلاً من الإطلالة الجريئة كزميلاتها.

ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها على (انستجرام)، فيديو يوثق لحظة رقصها على السجادة الحمراء.

وعلقت الفنانة المصرية على الفيديو: (الرقص علي الريد كاربت حاجه تانيه، نشر الطاقة الإيجابية في كل مكان).

إطلالات سمية الخشاب

وارتدت سمية فستانا فضياً بحبيبات براقة، وقماشاً شفافاً كشف ساقيها ويديها بوضوح، يُشبه فستان اللبنانية نادين نجيم.

وفي الأيام التالية ارتدت سمية فساتين أخرى، أحدها أصفر أنيق دون ابتذال.

كما ارتدت سمية بعدها فستاناً أسود من الجلد، أوف شولدر، مع فتحة شفافة عند منطقة الصدر.

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أما الإطلالة الرابعة للفنانة المصرية، كانت فستان فوشيا شبهه المتابعون بالملابس الداخلية، خاصة من الجزء الأعلى.

وتواجدت سمية مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام للمرة الأولى.

محمد رمضان يحتضن فتاة

وفي سياق آخر، أثارت صورة للفنان محمد رمضان، جدلاً واسعاً بعدما نُشرت دون قصد.

وفي التفاصيل، نشرت الفاشينستا اللبنانية كارين وازن، صورة تجمعها بصديقتها في مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر محمد رمضان في خلفية الصورة، وهو يحتضن إحدى الفتيات من الخلف.

وهو ما أثار الجدل بين المتابعين، ما بين من رأى أنه وهم وخداع بصري بسبب طريقة التصوير، وآخرون اتهموه بخيانة زوجته.

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