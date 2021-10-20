إطلاق صاروخ باليستي “خارق”.. كوريا الشمالية تتحدّى وتثير مخاوف العالم

أجرت البحرية في كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي مطور حديثًا أطلق من غواصة وسقط في المحيط قبالة الساحل الشرقي.

صاروخ باليستي بتقنيات تحكم متقدمة

وأكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إطلاق الصاروخ يوم الثلاثاء.

وقالت إن الصاروخ يحتوي على الكثير من تقنيات توجيه التحكم المتقدمة.بحسب “ديلي ميل” البريطانية

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA) لحظة اطلاق الصاروخ من المياه وغواصة على السطح.

وتم الإطلاق من نفس الغواصة التي استخدمتها كوريا الشمالية لإجراء أول اختبار صاروخي استراتيجي أطلقته غواصة في عام 2016.

وبحسب التقارير فإن القدرة الصاروخية المثبتة على الغواصات ستأخذ ترسانة كوريا الشمالية إلى مستوى جديد.

وسيسمح ذلك بالانتشار بعيدًا عن شبه الجزيرة الكورية وقدرة الضربة الثانية في حالة وقوع هجوم على قواعدها العسكرية.

لكن استخدام نفس الغواصة “8.24 Yongung” التي تم اختبارها قبل خمس سنوات يشير إلى أنها ربما أحرزت تقدمًا محدودًا فقط في قدرات الإطلاق الخاصة بها.

أسطول غواصات كوريا الشمالية

في حين أن كوريا الشمالية لديها أسطول كبير من الغواصات القديمة، إلا أنها لم تنشر بعد غواصات تعمل بصواريخ باليستية خارج القارب التجريبي من فئة Gorae المستخدم في الاختبارات.

قال أنكيت باندا من مؤسسة كارنيجي: لقد كان من المرن بعض الشيء إطلاق صاروخ جديد لم يتم اختباره من قبل من غواصة من أجل الاختبار الأول.

جاء بيان وسائل الإعلام الرسمية بعد يوم من إعلان جيش كوريا الجنوبية عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا أطلقته غواصة.

تم الإطلاق في الساعة 10.17 صباحًا بالتوقيت المحلي بالقرب من Sinpo حوض بناء السفن الرئيسي للغواصات في كوريا الشمالية.

قال مصدر كوري جنوبي مطلع إن الصاروخ قطع مسافة حوالي 365 ميلاً على ارتفاع 40 ميلاً كحد أقصى قبل أن يسقط في البحر الشرقي.

يأتي الاختبار بعد أيام فقط من الكشف عن أن الصين اختبرت مركبة مدارية جديدة.

ويعتقد المحللون أنها قنبلة نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.

بينما تنفي بكين ذلك قائلة إنها في الواقع مركبة فضائية مدنية.

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ويعتقد محللون أنه كان من الممكن أن يختبر الصينيون نسخة جديدة من التكنولوجيا النووية السوفيتية القديمة تسمى FOBS.

وهذه التكنولوجيا مصممة للتهرب من أنظمة الكشف والدفاع الصاروخية.

كوريا الجنوبية تراقب عن كثب

في غضون ذلك، قال رؤساء الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية: “جيشنا يراقب الوضع عن كثب. ويحافظ على وضع الاستعداد بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، للتحضير لعمليات إطلاق إضافية محتملة”.

بعد أشهر من الهدوء في سبتمبر، كثفت كوريا الشمالية اختبارات أسلحتها بينما تقدم عروض سلام مشروطة إلى سيول مما يعيد إحياء نمط الضغط على كوريا الجنوبية لمحاولة الحصول على ما تريده من الولايات المتحدة.

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جاء اختبار الثلاثاء من الغواصة ‘8.24 Yongung’ في الوقت الذي تبني فيه الكوريتان قدرات أسلحتهما فيما يمكن أن يصبح سباق تسلح في شبه الجزيرة، ومع توقف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وكانت آخر مرة أجرت فيها كوريا الشمالية تجربة على صاروخ باليستي أطلقته غواصة في أكتوبر / تشرين الأول 2019.

لكن البنتاغون ومحللون يقولون إنه من المحتمل أن يكون قد أطلق من منصة مغمورة.

تجربة لتعزيز قدرات البحرية الكورية الشمالية

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الاختبار الأخير “سيساهم بشكل كبير في وضع التكنولوجيا الدفاعية للبلاد على مستوى عالٍ. وتعزيز القدرة التشغيلية تحت الماء لقواتنا البحرية”.

وقالت إن الصاروخ الجديد أدخل تقنيات توجيه تحكم متقدمة بما في ذلك التنقل الخاص بالجناح وحركة القفز المظلي.

يبدو أن الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية تظهر صاروخًا أرق وأصغر من تصميمات الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية سابقًا من غواصة.

وقد يكون هذا نموذجًا لم يُرَ من قبل عُرض لأول مرة في معرض دفاعي في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي.

وبينما ولم ترد أنباء عن عدم حضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اختبار يوم الثلاثاء، أدانت واشنطن وسيول وطوكيو الإطلاق.

أكبر اختبار منذ قدوم بايدن

وإطلاق يوم الثلاثاء هو أكبر اختبار أسلحة تجريه كوريا الشمالية منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير كانون الثاني.

وسيكون الحصول على صواريخ تطلق من الغواصات تطورًا مقلقًا؛ لأن ذلك سيجعل من الصعب على خصوم كوريا الشمالية اكتشاف عمليات الإطلاق وتزويد البلاد بقدرة هجوم انتقامي.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الأمر سيستغرق سنوات، وكميات كبيرة من الموارد والتحسينات التكنولوجية الرئيسية للدولة التي تخضع لعقوبات شديدة لبناء ما لا يقل عن عدة غواصات يمكنها الانطلاق بهدوء في البحار وتنفيذ الضربات بشكل موثوق.

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