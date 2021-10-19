محمد رمضان في ورطة بعد نشر فاشينستا لبنانية صورة بالخطأ!

أثارت صورة للفنان محمد رمضان، جدلاً واسعاً بعدما نُشرت دون قصد.

محمد رمضان يحتضن فتاة

وفي التفاصيل، نشرت الفاشينستا اللبنانية كارين وازن، صورة تجمعها بصديقتها في مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر محمد رمضان في خلفية الصورة، وهو يحتضن إحدى الفتيات من الخلف.

وهو ما أثار الجدل بين المتابعين، ما بين من رأى أنه وهم وخداع بصري بسبب طريقة التصوير، وآخرون اتهموه بخيانة زوجته.

خطأ في التصوير أم حقيقة؟

ومما جاء في التعليقات: (لا ما عم يعبط ايدو وشلكو عم يفقش باصابعو يلي لابسة حفر ابيض وجها لادام مو لورا).

وكتبت أخرى ساخرة: (محمد رمضان: المراه إلى بتنعبط رزق).

وعقب متابع: (عم ياخذ كورس معهن).

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بينما حاولت إحدى المتابعات الدفاع عن رمضان قائلة: (انا بس شايفة كمية كتاف، مو شايفة حضن).

وتساءل آخر: (السؤال الاقوى ،، هو عابط ولا معبوط ؟؟ ليش راسه فوق الباب واصل ؟؟).

وتابع: (السؤال الاهم ليش شالح؟).

ونوه آخر إلى كثرة مقاطع رمضان مع النساء في الآونة الأخيرة. وكتب في تعليقه: (كثرانة مقاطعه مع النسوان، الله يعين زوجته).

مهيرة عبدالعزيز ومحمد رمضان

وسبق أن أثار رمضان الجدل برقصة مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز في إحدى السهرات .

كما ظهرت مهيرة في مقطع فيديو وهي ترحب بمحمد رمضان وتحتضنه وتقبله.

مهيرة عبدالعزيز تستقبل محمد رمضان بقبلة وحضن في غياب زوجها .. pic.twitter.com/SwwW3dfZZf — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 15, 2021

وفي وقت لاحق حذفت مهيرة الفيديو من حسابها، بعد تصاعد موجة الانتقادات إليها.

لمسة شوق الهادي

كما أثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي، غضب جمهورها بعد ظهورها بفيديو وهي ترقص رمضان.

وظهرت شوق الهادي بفيديو وهي ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر والأكمام.

وكانت ترقص مع رمضان الذي احتضنها ولمسها بطريقة أثارت الغضب.

الكويتية شوق الهادي مع محمد رمضان عبر السناب . pic.twitter.com/YSMkaIB93T — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 20, 2021

محمد رمضان وبلقيس

كما ظهرت الفنانة بلقيس فتحي صاحبة الأصول اليمنية والتي تقيم في الإمارات بفيديو رقص مع الفنان المصري “رمضان”.

حدث الأمر قبل أسابيع خلال تواجد بلقيس في الساحل الشمالي بمصر.

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وظهرت بلقيس وهي ترقص مع “رمضان” على أنغام أغنيته “ثابت“.

#عرب_وود | بلقيس ترقص مع محمد رمضان على "ثابت" خلال تواجدهما بالساحل الشمالي. pic.twitter.com/Jj62zvjZb4 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) August 19, 2021

(المضيفة الفرفوشة رزق)

وكان الفنان المصري قد ظهر وهو يرقص رفقة مضيفات على متنة طائرته الخاصة أثناء سفره للجونة.

وعلّق رمضان على الفيديو بقوله: “المضيفة الفرفوشة رزق”.

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غير أنّ الجمهور هاجم الفنان المصري، ووصفوا تصرفاته بالمستفزة وغير اللائقة.

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