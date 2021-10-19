كارين وازن تورط محمد رمضان بصورتها مع صديقتها
الفاشينستا اللبنانية كارين وازن نشرت صورة ظهر فيها محمد رمضان وكأنه يحتضن فتاة
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محمد رمضان في ورطة بعد نشر فاشينستا لبنانية صورة بالخطأ!

ظهر وهو يحتضن فتاة

كتب أنس السالم
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أثارت صورة للفنان محمد رمضان، جدلاً واسعاً بعدما نُشرت دون قصد.

محمد رمضان يحتضن فتاة

وفي التفاصيل، نشرت الفاشينستا اللبنانية كارين وازن، صورة تجمعها بصديقتها في مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر محمد رمضان في خلفية الصورة، وهو يحتضن إحدى الفتيات من الخلف.

وهو ما أثار الجدل بين المتابعين، ما بين من رأى أنه وهم وخداع بصري بسبب طريقة التصوير، وآخرون اتهموه بخيانة زوجته.

خطأ في التصوير أم حقيقة؟

ومما جاء في التعليقات: (لا ما عم يعبط ايدو وشلكو عم يفقش باصابعو يلي لابسة حفر ابيض وجها لادام مو لورا).

وكتبت أخرى ساخرة: (محمد رمضان: المراه إلى بتنعبط رزق).

وعقب متابع: (عم ياخذ كورس معهن).

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بينما حاولت إحدى المتابعات الدفاع عن رمضان قائلة: (انا بس شايفة كمية كتاف، مو شايفة حضن).

وتساءل آخر: (السؤال الاقوى ،، هو عابط ولا معبوط ؟؟ ليش راسه فوق الباب واصل ؟؟).

وتابع: (السؤال الاهم ليش شالح؟).

محمد رمضان عاري الصدر على متن طائرته

ونوه آخر إلى كثرة مقاطع رمضان مع النساء في الآونة الأخيرة. وكتب في تعليقه: (كثرانة مقاطعه مع النسوان، الله يعين زوجته).

مهيرة عبدالعزيز ومحمد رمضان

وسبق أن أثار رمضان الجدل برقصة مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز في إحدى السهرات .

كما ظهرت مهيرة في مقطع فيديو وهي ترحب بمحمد رمضان وتحتضنه وتقبله.

وفي وقت لاحق حذفت مهيرة الفيديو من حسابها، بعد تصاعد موجة الانتقادات إليها.

لمسة شوق الهادي

كما أثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي، غضب جمهورها بعد ظهورها بفيديو وهي ترقص رمضان.

وظهرت شوق الهادي بفيديو وهي ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر والأكمام.

وكانت ترقص مع رمضان الذي احتضنها ولمسها بطريقة أثارت الغضب.

محمد رمضان وبلقيس

كما ظهرت الفنانة بلقيس فتحي صاحبة الأصول اليمنية والتي تقيم في الإمارات بفيديو رقص مع الفنان المصري “رمضان”.

حدث الأمر قبل أسابيع خلال تواجد بلقيس في الساحل الشمالي بمصر.

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وظهرت بلقيس وهي ترقص مع “رمضان” على أنغام أغنيته “ثابت“.

(المضيفة الفرفوشة رزق)

وكان الفنان المصري قد ظهر  وهو يرقص رفقة مضيفات على متنة طائرته الخاصة أثناء سفره للجونة.

وعلّق رمضان على الفيديو بقوله: “المضيفة الفرفوشة رزق”.

 

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غير أنّ الجمهور هاجم الفنان المصري، ووصفوا تصرفاته بالمستفزة وغير اللائقة.

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