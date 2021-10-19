لعبة الحبار .. كيف أحدثت طفرة ونجاحاً لافتاً في الملابس الرياضية!

تابع ملايين الأشخاص حول العالم لعبة الحبار Squid Game منذ إصدارها في جميع أنحاء العالم على Netflix الشهر الماضي، وسرعان ما أصبحت أكثر العروض مشاهدة.

الدراما المثيرة للجدل، التي تحكي قصة “عالم بديل” حيث يسدد الناس ديونهم من خلال التنافس في ألعاب الملعب مع تطور مميت، هي بلا شك مؤثرة.

لعبة الحبار .. نجاح غير متوقع في الموضة

لكن في تحول غير معتاد للأحداث، أصبح أيضًا نجاحًا كبيرًا في الموضة. حيث ارتفعت مبيعات البدلات الرياضية التي يرتديها المتسابقون المتنافسون في لعبة الحبار.

بينما تتميز أعمال Netflix الأخرى بما في ذلك Bridgerton و Queen’s Gambit بشخصيات في أزياء براقة. فإن لعبة الحبار تتمتع بمظهر أكثر صمتًا مع معظم شخصياتها في بدلات المسار الفيروزية البسيطة أو بدلات المرجل الحمراء المكونة من قطعة واحدة.

على الرغم من أن منصة التسوق العالمية Lyst قد كشفت عن عمليات بحث عن بدلات رياضية مستوحاة من الطراز القديم. فقد ارتفعت جميع الأحذية الرياضية البيضاء سهلة الارتداء والقمصان البيضاء المرقمة – مع زيادة بنسبة 64 في المائة في الأشخاص الذين يبحثون أيضًا عن بدلات المرجل الحمراء – التي يرتديها أشرار العرض .

زيادة شعبية الملابس الرياضية

تضاعف الاهتمام بالملابس الرياضية منذ ظهور السلسلة لأول مرة في منتصف أيلول (سبتمبر)، كما قالت منصة التسوق.

قال المصمم الشهير روشيل وايت لقسم FEMAIL في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “بفضل لعبة الحبار، زادت شعبية الملابس الرياضية”.

أثارت البدلات الرياضية البيضاء والفيروزية التي ارتداها المتسابقون في العرض شيئًا من الحنين إلى الماضي.

فكر في العودة إلى ملابس رياضية أديداس للمدرسة القديمة وزيادة الشعبية عندما كانت مغنية الراب ميس اليوت Miss Elliot ترتديها كثيرًا في مقاطع الفيديو الموسيقية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

نظرًا لشعبية العرض، زادت عمليات البحث عن أزياء لعبة الحبار على مواقع الويب مثل Amazon .

وأفادت العلامات التجارية مثل Boohoo أن مصطلحات البحث عن “زي لعبة الحبار” قد ارتفعت بنسبة 9400 في المائة منذ بث العرض.

ودون علمهم بالعرض، قاموا بإحداث طفرة في الملابس الرياضية وأعادوها بشكل فعال.

زي لعبة الحبار

كشفت شركة الأحذية The Sole Provider أن الأحذية البيضاء المميزة التي يرتديها المتسابقون قد شهدت ارتفاعًا بنسبة 9900 في المائة في الطلب .

ويقوم الناس بإعداد ملابس الهالوين المستوحاة من لعبة الحبار، مع كون الحذاء الأبيض هو الحذاء المفضل.

ارتفع الطلب على عربات التسوق البيضاء التي تُفتح بسهولة بنسبة هائلة بلغت 7800 في المائة في شهر واحد.

بينما وجدت الأبحاث التي أجرتها حزم تصميم الموارد الإبداعية أن لعبة الحبار معدّة لتكون زي الهالوين الذي لا غنى عنه لهذا العام بعد الارتفاع الهائل في عمليات البحث التي أعقبت الحدث الأخير في إصدار سلسلة Netflix.

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كما زاد محرك البحث العالمي لـ “زي لعبة الحبار” بنسبة 8000 في المائة منذ أن أصبح العرض متاحًا للبث.

لقد أصبح الآن الزي الأكثر بحثًا مقارنة بعشرة أزياء أخرى مفضلة لعيد الهالوين مستوحاة من شخصيات الأفلام والتلفزيون مثل Joker و Pennywise the clown from IT و Harley Quinn.

لكنها ليست فقط لعيد الهالوين. ينغمس العرض في الموضة السائدة مع Vogue و Grazia كلاهما يقومان بتحرير “لعبة الحبار”. مما يدفع قراء الموضة إلى تجربة الموضة بالنسبة للحجم.

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