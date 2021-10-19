شوق الهادي بملابس جريئة في حفلة روسية بدبي! (فيديو وصور)

استعرضت الفنانة الكويتية شوق الهادي، إطلالتها الجريئة في أحد الحفلات الروسية في دبي.

حفلة روسية!

ونشرت شوق الهادي صورها عبر (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان فضي لامع.

وتميز فستان شوق بفتحة v لدى منطقة الصدر، وفتحة جانبية كشفت جزءاً كبيراً من ساقها.

كما استكملت الفنانة الكويتية إطلالتها، بالقليل من المجوهرات وكلاتش أسود لامع، وحذاء شفاف.

رقص شوق هادي

وبالأمس، أثارت الفنانة الكويتية جدلاً برقصها بطريقة غريبة على أنغام أغنية شهيرة.

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ونشرت شوق الهادي، فيديو يوثق رقصها مع صديقتها على أغنية Love Nwantiti، للمغنى النيجري العالمي CKay.

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وارتدت الفنانة الكويتية توب أبيض قصير، مع بنطال فضفاض بنفس اللون، وقبعة رياضية بيضاء أيضاً، ونظارات شمسية.

وبدأت شوق وصلة رقصها التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، بطريقة وحركات بطيئة غير مدروسة أثارت السخرية.

شوق الهادي بلا بنطال!

وقبل أيام، أثارت شوق الهادي جدلاً واسعاً بأحدث صورها في دبي.

وظهرت شوق بالصور التي نشرتها عبر (انستجرام)، وهي ترتدي قميصاً طويلاً بدون بنطال.

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كما علقت شوق: (لمسة إسبانية في قلب دبي).

فستان يكشف ساقيها

وتعرضت شوق لهجوم من المتابعين الذين سخروا منها، ورجحوا أنها نسيت ارتداء البنطال.

كما أطلت شوق بملابس أشبه بملابس النوم.

ونشرت شوق صوراً عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهر الجزء العلوي منها فقط.

وكانت الفنانة الكويتية ترتدي فستاناً أسود من الساتان يكشف جزءاً كبيراً من صدرها.

كما عقبت الهادي على صورها بكلمة (الحمد لله). رقص في حفل خاص

كما شاركت شوق مؤخراً في حفلة فنية في دبي في أحد الفنادق الخاصة، وذلك بحضور عدد كبير من فناني العراق.

وظهرت شوق وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق يكشف تفاصيل جسدها.

وكان الفستان عاري الكتف من جهة واحدة، مع فتحة جانبية بسيطة أسفل الساق.

حاتم العراقي وشوق

والتقطت شوق صوراً مع الفنان حاتم العراقي، و شذى حسون، وعلي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله.

كما ظهرت تتمايل بجرأة وترقص مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز والتي كانت تتواجد في نفس الحفل.

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