مدرب برشلونة ” كومان” يوجه رسالة لعشاق البلوغرانا

وجه مدرب فريق برشلونة الهولندي رونالد كومان 58 عامًا، رسالة إلى جماهير وعشاق الفريق الكتالوني. بعد تمكنه من تحقيق الفوز على منافسه فالنسيا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.

كومان وبرشلونة

ونشر الهولندي كومان صورة له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، من احتفالات لاعبي فريق برشلونة الإسباني معلقًا عليها: ” انتصار جيد في بداية أسبوع مهم .. يحيا برشلونة”.

وتمكن المدرب كومان من تحقيق فوز مهم داخل ملعبه أمام الضيف الثقيل .فالنسيا بالثلاثية مقابل هدف وحيد، وقد سجل أهداف الفريق الكتالوني الإسباني الشاب أنسو فاتي في الدقيقة ال13، والهولندي ممفيس ديباي .عبر ركلة جزاء في الدقيقة ال41.

العراب كومان IG :

أنتصار جيد في بداية أسبوع مهم ، فورسا بارسا 🔵🔴 pic.twitter.com/m2YLt21MXS — FCB World (@FCBW_A7) October 18, 2021

بينما سدد الهدف الثالث البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة ال85، وسجل هدف فريق فالنسيا الوحيد للفريق اللاعب خوسيه لويز جايا في الدقيقة الخامسة من المباراة.

كما وسيواجه فريق برشلونة الإسباني مباراة مهمة أمام نظيره الضيف .فريق دينامو كييف الأوكراني، مساء يوم الأربعاء الماضي على أرض ملعب ” الكامب نو”، في إطار منافسات الجولة الثالثة. من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال سوسيداد على صدارة ترتيب قائمة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، يليه في المركز الثاني فريق ريال مدريد برصيد 17 نقطة.

أما في المركز الثالث والرابع والخامس كلاً من فريق إشبيلية وأتلتيكو مدريد وأوساسونا متساويًا بنفس النقاط مع فريق ريال مدريد، وجاء فريق رايو فاليكانو. في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

كومان: قلت دائمًا ان اغويرو مهم لهذا الفريق، من المهم ان يكون لدينا لاعبين مختلفين بجودة مختلفة، اغويرو لديه خبرة كبيرة pic.twitter.com/39DdEcBYf4 — FCB World (@FCBW_A7) October 17, 2021

كما وفي المركز السابع جاء فريق برشلونة برصيد 15 نقطة، يليه فريق أتلتيك بيلباو في المركز الثامن. برصيد 13 نقطة، متساويًا مع صاحب المركز التاسع ريال بتيس، أما في عاشر الترتيب آتى فريق فالنسيا برصيد 12 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

هدافو الدوري الإسباني

ويتربع الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد الإسباني. على صدارة قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، كما ويليه لاعب فريق ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال برصيد 6 أهداف.

كما وجاء في المركز الثالث جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور برصيد 5 أهداف، أما في المركز الرابع اللاعب أرنوت جروينفيلد. نجم فريق فياريال برصيد 4 أهداف، متساويًا بذلك مع نجم فريق أتلتيكو مدريد لويس سواريز .بنفس رصيد الأهداف خلال منافسات الموسم الحالي.