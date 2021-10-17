موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وشاختار والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه شاختار مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور المجموعات. بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على أرض ملعب ” أولمبيسكي”.

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار

وستنطلق مباراة ريال مدريد وشاختار في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة التاسعة. مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت المغرب. والجزائر عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

كما وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد وشاختار. عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة متوقعة أمام منافسه فريق شاختار، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ناتشو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، كامافينجا.

وفي هجوم الفريق سيكون. في التشكيلة ثلاثي اللاعبين، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدين هازارد.

تشكيلة فريق شاختار

وسيلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو في تشكيلة أساسية. في مواجهة قوية أمام منافسه ريال مدريد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى أندريه بياتوف.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: مارلون سانتوس، دودو، فيتاو، كما وسيكون في وسط الفريق كلاً من: بيدرينهو، مانور سولومون، ماتيوس مارتينز، مارلوس، وسيعتمد المدرب. في هجوم الفريق على الثلاثي، لاسينا تراوري، فرناندو سانتوس، دانيلو سيكان.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثاني في ترتيب منافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق شيريف برصيد 6 نقاط، بينما جاء فريق شاختار في أدنى ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.