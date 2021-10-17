محكمة كويتية تحيل النائب صلاح خورشيد صاحب مقولة (ثوبي نظيف) للسجن!

أمرت محكمة التمييز الكويتية، بإحالة النائب السابق صلاح خورشيد إلى السجن المركزي، بعدما سلم نفسه صباح الأحد، إلى شرطة قصر العدل لتنفيذ حكم الحبس سبع سنوات الصادر بحقه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “النائب البنغالي“.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل النائب سعدون حماد “بلا ضمان”، بعدما ناقشت قضية خورشيد المدان فيها. بغسيل الأموال والرشوة والمتاجرة بالبشر، وذلك وفقا لصحيفة القبس.

محكمة #التمييز تأمر بإحالة النائب السابق صلاح خورشيد إلى السجن المركزي لحين صدور الحكم في قضية النائب البنغالي وتقرر إخلاء سبيل النائب سعدون حماد بلا ضمان pic.twitter.com/YulL5hH0CR — تدري (@tadriuknow2) October 17, 2021

وتداول ناشطون مقطع فيديو للنائب خورشيد الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات وهو يدافع عن نفسه تحت قبة البرلمان ويقول أمام النواب (ثوبي نظيف الحمدلله) قبل أن تثبت عليه التهمة بالتورط في قضية النائب البنغالي.

صلاح خورشيد وقضية النائب البنغالي

وقالت القبس إن خورشيد سلم نفسه إلى شرطة قصر العدل لتنفيذ الحكم، ونقلت عن مصدر قانوني إنه مشروط بالقانون. تسليم المتهم نفسه أمام محكمة التمييز حتى يتم النظر في طعنه.

وتعود القضية إلى يونيو 2020، حينما اعتقلت السلطات الكويتية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، متهمة إياه بغسيل الأموال ودفع الرشاوى. وذلك بعدما أدلى عمال بنغاليون بإفادات، أكدوا فيها أنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وكانت المحكمة قضت بحبس النائب البنغالي محمد شهيد إسلام (أسقط البرلمان البنغالي عضويته لاحقا)، ووكيل الداخلية السابق مازن الجراح. والمرشح السابق نواف الشلاحي، والمسؤول في القوى العاملة حسن الخضر، بينما برأت النائب سعدون حماد، بحسب القبس.

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