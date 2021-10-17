مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت
مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت
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“شاهد” حريق مصفاة الأحمدي في الكويت وشركة البترول تطمئن الكويتيين

كتب محمد أبو يوسف
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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، صباح اليوم الإثنين، اندلاع حريق في وحدة الكبريت من النفط في مصفاة الأحمدي.

وأضافت الشركة في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”، أن فرق الإطفاء في مصفاة الأحمدي تقوم حالياً بالتعامل مع الحريق، علما أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريباً.

وأضافت الشركة أنه تم عزل وحدة ARD رقم ٤٢ وجميع الخطوط المؤدية لها وما تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث.

كما أكدت أن عمليات المصفاة وعمليات التصدير، وعمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء لم تتأثر جراء الحريق.

حريق مصفاة الأحمدي

وتداول ناشطون كويتيون، فيديوهات وصور للحريق الهائل الذي اشتعل في مصفاة الأحمدي وخلف معه انفجاراً قالت وسائل اعلام كويتية إن بعض المباني والمحلات القريبة من المكان تأثرت فيما لم ترد أنباء عن إصابات بشرية حتى الآن.

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