“شاهد” حريق مصفاة الأحمدي في الكويت وشركة البترول تطمئن الكويتيين

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، صباح اليوم الإثنين، اندلاع حريق في وحدة الكبريت من النفط في مصفاة الأحمدي.

وأضافت الشركة في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”، أن فرق الإطفاء في مصفاة الأحمدي تقوم حالياً بالتعامل مع الحريق، علما أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريباً.

وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي ARDS في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق، علما أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريبا. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) October 18, 2021

وأضافت الشركة أنه تم عزل وحدة ARD رقم ٤٢ وجميع الخطوط المؤدية لها وما تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث.

تم عزل وحدة ARD رقم ٤٢ وجميع الخطوط المؤدية لها وما تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث.

لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) October 18, 2021

كما أكدت أن عمليات المصفاة وعمليات التصدير، وعمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء لم تتأثر جراء الحريق.

عاجل | أنباء عن انفجار في مصفاة ميناء الاحمدي #القطاع_النفطي pic.twitter.com/YOiBa83DMR — مفتش الكويت (@MOOFTSH) October 18, 2021

حريق مصفاة الأحمدي

وتداول ناشطون كويتيون، فيديوهات وصور للحريق الهائل الذي اشتعل في مصفاة الأحمدي وخلف معه انفجاراً قالت وسائل اعلام كويتية إن بعض المباني والمحلات القريبة من المكان تأثرت فيما لم ترد أنباء عن إصابات بشرية حتى الآن.

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عاجل/

تصاعد ألسنة اللهب من موقع انفجار المصفاة بالاحمدي وانباء عن تأثر زجاج بعض المباني والمحلات القريبة من الموقع ولم ترد أنباء عن اصابات بشرية حتى الان #الكويت #مصافي_الكويت #نفط_الكويت — جريدتكم (@ImeGrop) October 18, 2021

عاجل

انفجار وحريق في #مصفاة_الأحمدي .. أثّر على محلات الصناعيه وكذلك منطقة الفحيحيل السكنيه وشعر به أغلب المناطق المجاورة !

حفظ الله #الكويت وشعبها من كل مكروة #انفجار_الاحمدي pic.twitter.com/lFicrKFh2p — المغردة الكويتية (@lawyer7707) October 18, 2021

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