برشلونة يفوز على فالنسيا بالثلاثية قبيل موعد كلاسيكو الأرض (فيديو)

فاز فريق برشلونة الإسباني على منافسه فالنسيا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة المثيرة التي جمعت كلا الفريقين، على ملعب ” كامب نو” في إطار منافسات. الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

أهداف برشلونة في شباك فالنسيا

وأحرز المهاجم الإسباني أنسو فاتي في تسجيل أولى أهداف الفريق في الدقيقة ال13 بتسديدة قوية. سكنت في شباك مرمى فالنسيا بعد عرضية جميلة، وفي الدقيقة ال41 سجل الهولندي ممفيس ديباي. الهدف الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق الكتالوني في اللقاء.

بينما في الدقيقة ال85 سجل البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الثالث في شباك مرمى فالنسيا “الخفافيش” في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بقوة على يسار حارس المرمى.

هدف فريق فالنسيا الوحيد

وسجل فريق فالنسيا الهدف الوحيد في الدقيقة ال5 مع بداية انطلاق المباراة القوية. بين كلا الفريقين عن طريق خوسيه لويز جايا، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

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تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة أمام منافسه الضيف فالنسيا، حيث تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، لوك دي يونغ.

تشكيلة فريق فالنسيا

ولعب المدير الفني لفريق فالنسيا خوسيه بوردالاس، في تشكيلة أساسية. أمام منافسه المستضيف برشلونة، حيث تواجد في حراسة المرمى ياسبر سيلسن.

بينما في دفاع الفريق، جاء في التشكيلة كلاً من: خوسيه لويز جايا، عمر ألديريتي، هوغو غيامون، أما في وسط الفريق لعب كلاً من: لي كانغ إن، دانييل فاس، كارلوس سولير.

وفي هجوم الفريق آتى في التشكيلة الثلاثي، ماكسيميليانو غوميث، روبين سوبرينو، تييري كوريا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة رصيده من النقاط إلى 15 نقطة في المركز السابع من الترتيب، بينما تجمد فريق فالنسيا عند ال12 نقطة في المركز التاسع خلال منافسات الموسم الحالي.