تطورات حالة وائل كفوري وشانا عبود بعد الحادث
وائل كفوري وشانا عبود مستقرة بعد الحادث المروع
Imageحياتنا

هل فقد وائل كفوري وحبيبته “شانا” الوعي بعد حادث السير!

كتب أنس السالم
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كشف صديق الفنان اللبناني وائل كفوري المقرب، عن حالة الأخير الصحية بعد الحادث المروع الذي تعرض له مساء أمس الجمعة.

وائل كفوري لم يفقد الوعي

وقال صديق وائل كفوري أنه زاره الفنان بالمستشفى، وكان واعيا وبحالة جيدة.

وبحسب مانقلت صحيفة (النهار) اللبنانية عن صديق الفنان، فقد كانت حبيبته شانا عبود بالسيارة معه.

 

سيارة وائل كفوري بعد الحادث
سيارة وائل كفوري بعد الحادث

 

وأكد صديق الفنان أن شانا بصحة جيدة، مشيراً إلى أن شدة الضربة قذفت وائل خارج السيارة.

حالة شانا عبود

وعدا الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارة، فقد أسفر الحادث عن رضوض في أنحاء جسد وائل .

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كما طمأن الشاعر اللبناني حبيب بو أنطون، الصديق المقرب لوائل كفوري، جمهور الفنان.

وقال في تغريدة عبر حسابه في (تويتر): ‏‎(وائل بخير شكرا يا عدرا).

وكشف موقع “ET بالعربي سبب الحادث وقوع سيارة كفوري بحفرة كبيرة.

وقال شاهد عيان للموقع، إنه تم نقل الفنان اللبناني وحبيبته إلى المستشفى.

وأضاف شاهد العيان: (الفنان يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وهو بصحة جيدة).

وائل ينجو من الحادث

وتعرض وائل أمس الجمعة لحادث سير مروع، تعرّض على أوتوستراد جبيل نجا منه بأعجوبة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّ طواقم الصليب الأحمر اللبناني نقلت وائل كفوري إلى مستشفى المعونات في جبيل.

الاسعاف نقل وائل للمستشفى

 

احد اطارات سيارة كفوري بعد الحادث

 

وبينما انتشرت صور للحادث تظهر سيارة الفنان وقد تعرّضت للتحطم، ذكرت الأنباء الأولية في حينها ان “كفوري” بحالة مستقرة بعد الحادث ويتلقى العلاجات.

فنانون يتضامنون مع وائل

وسارع مشاهير وأصدقاء الفنان للدعاء له بالسلامة بعد الحادث.

إنجي خوري تُهاجم أنجيلا بشارة

في سياقٍ آخر، هاجمت مشهورة مواقع التواصل السورية المثيرة للجدل إنجي خوري ، اللبنانية أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كـفوري.

وظهرت إنجي خوري بفيديو ادعت خلاله أن أنجيلا بشارة هددتها باللجوء إلى القضاء بسبب صورتها مع الفنان .

انجي خوري و وائل كفوري

 

وقالت إنجي بالفيديو: (انجيلا حياتي ما كون أنا سبب طلاقك كمان، رح تلتجئي للقضاء؟).

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وأضافت إنجي: (مش معقول الغيرة، ما عم صدق).

وتابعت: (بس بتعرفوا لو أنا محلها يمكن مش بس غرت، يمكن فقعت ومتت).

وختمت إنجي خوري الفيديو بالرقص على أغنية الفنان اللبناني الأخيرة (البنت القوية).

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