هل فقد وائل كفوري وحبيبته “شانا” الوعي بعد حادث السير!

كشف صديق الفنان اللبناني وائل كفوري المقرب، عن حالة الأخير الصحية بعد الحادث المروع الذي تعرض له مساء أمس الجمعة.

وائل كفوري لم يفقد الوعي

وقال صديق وائل كفوري أنه زاره الفنان بالمستشفى، وكان واعيا وبحالة جيدة.

وبحسب مانقلت صحيفة (النهار) اللبنانية عن صديق الفنان، فقد كانت حبيبته شانا عبود بالسيارة معه.

وأكد صديق الفنان أن شانا بصحة جيدة، مشيراً إلى أن شدة الضربة قذفت وائل خارج السيارة.

حالة شانا عبود

وعدا الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارة، فقد أسفر الحادث عن رضوض في أنحاء جسد وائل .

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كما طمأن الشاعر اللبناني حبيب بو أنطون، الصديق المقرب لوائل كفوري، جمهور الفنان.

وقال في تغريدة عبر حسابه في (تويتر): ‏‎(وائل بخير شكرا يا عدرا).

#وائل_بخير شكراً يا عدرا 🙏🙏 — Habib Bou Antoun حبيب بو انطون (@habibbouantoun) October 15, 2021

وكشف موقع “ET بالعربي سبب الحادث وقوع سيارة كفوري بحفرة كبيرة.

وقال شاهد عيان للموقع، إنه تم نقل الفنان اللبناني وحبيبته إلى المستشفى.

وأضاف شاهد العيان: (الفنان يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وهو بصحة جيدة).

وائل ينجو من الحادث

وتعرض وائل أمس الجمعة لحادث سير مروع، تعرّض على أوتوستراد جبيل نجا منه بأعجوبة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّ طواقم الصليب الأحمر اللبناني نقلت وائل كفوري إلى مستشفى المعونات في جبيل.

وبينما انتشرت صور للحادث تظهر سيارة الفنان وقد تعرّضت للتحطم، ذكرت الأنباء الأولية في حينها ان “كفوري” بحالة مستقرة بعد الحادث ويتلقى العلاجات.

فنانون يتضامنون مع وائل

وسارع مشاهير وأصدقاء الفنان للدعاء له بالسلامة بعد الحادث.

الف الحمدالله على السلامة @waelkfoury الله رد عنك ورفقا دائما حاميتك🙏🙏🙏❤️❤️❤️ — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 15, 2021

ألف الحمدلله على سلامتك حبيب قلبي وقلوب الكل

ما تشوف شر يا ملك 🙏🏻 @waelkfoury — Nader Al Atat (@naderalatat) October 15, 2021

انشالله سلامة قلبك @waelkfoury! ☹️

صور الحادث شي بيرعب!!! انشالله تكون القصة حديد ب حديد والله يحميكم 🙏🏻.

#وائل_كفوري — Madeleine|مادلين مطر (@madeleine_matar) October 15, 2021

الحمدلله عالسلامة للنجم #وائل_كفوري الذي تعرّض لحادث سير مروّع pic.twitter.com/wQUTWPKf8q — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) October 15, 2021

ما بينخاف عليه رفقا بتضلّ معو تصلّليلو 🙏🏻#وائل_كفوري

سلامة قلبك @waelkfoury — Rima Njeim (@RimaNJEIM) October 15, 2021

إصابة الفنان #وائل_كفوري برضوض في حادث سير مروّع على اوتستراد #جبيل ونقله الى مستشفى سيدة ماريتيم للعلاج. — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) October 15, 2021

إنجي خوري تُهاجم أنجيلا بشارة

في سياقٍ آخر، هاجمت مشهورة مواقع التواصل السورية المثيرة للجدل إنجي خوري ، اللبنانية أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كـفوري.

وظهرت إنجي خوري بفيديو ادعت خلاله أن أنجيلا بشارة هددتها باللجوء إلى القضاء بسبب صورتها مع الفنان .

وقالت إنجي بالفيديو: (انجيلا حياتي ما كون أنا سبب طلاقك كمان، رح تلتجئي للقضاء؟).

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وأضافت إنجي: (مش معقول الغيرة، ما عم صدق).

وتابعت: (بس بتعرفوا لو أنا محلها يمكن مش بس غرت، يمكن فقعت ومتت).

وختمت إنجي خوري الفيديو بالرقص على أغنية الفنان اللبناني الأخيرة (البنت القوية).

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