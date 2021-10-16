صحيفة إنجليزية: محمد صلاح في صفوف ريال مدريد الموسم المقبل ولكن بشرط!

كشفت صحيفة إنجليزية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني يتابع تطورات. وضعية النجم المصري الدولي وهداف ليفربول محمد صلاح، في حال فشل فريق الريدز في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده داخل الفريق.

محمد صلاح وليفربول

وأفادت صحيفة ” “espnالبريطانية، إن ” نادي ريال مدريد الإسباني يفكر في عقد صفقة تبادلية مع ليفربول وذلك من خلال منحهم النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي لم يتوفق في تجربته مع نادي ريال مدريد، بالإضافة إلى مبلغ مالي لإقناعهم بإتمام الصفقة.

وأردفت الصحيفة، ” إن الاتفاق بين إدارة ليفربول ومحمد صلاح على عقد جديد، قد يحصل من خلاله على راتب يقدر ب350 ألف جنيه إسترليني لكنهم في حالة لم يحدث ذلك. ولم يم ذلك الاتفاق بين الطرفين، فإن ريال مدريد لن يضيع تلك الفرصة في التعاقد مع اللاعب”.

وأضافت، ” إدارة نادي ريال مدريد تبدي إعجابها بالمستوى الكبير. الذي يقدم النجم المصري محمد صلاح برفقة فريقه ليفربول الإنجليزي”.

وقد وصل محمد صلاح مع بداية الموسم الجاري. في الدوري الإنجليزي، إلى الهدف رقم 100 مع فريق ليفربول في البريميرليج منذ قدومه إلى الفريق في عام 2007م.

محمد صلاح وهازارد

وقد تزامل المصري محمد صلاح وهازارد عندما كانا في فريق تشيلسي. خلال موسم عام 2014، قبل أن ينتقل صلاح إلى فريق فيرونتينا وروما الإيطالي، ثم العودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نادي ليفربول.

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على عكي زميله هازارد الذي بقي في فريق تشيلسي الإنجليزي وحقق معه التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكذلك التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز “البريميرليج”، لينتقل بعدها إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني في عام 2019.

Liverpool's direct style is helping Mo Salah hit new heights 📈@adrianjclarke explains how tactical changes mean the Egyptian is in the form of his life ➡️ https://t.co/vVfrKfn6Oe pic.twitter.com/LpzHEfWsZ4 — Premier League (@premierleague) October 15, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي الإنجليزي على صدارة قائمة ترتيب ” البريميرليج”. برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول الإنجليزي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 14 نقطة، متساويًا في الترتيب مع مانشستر يونايتد .وإيفرتون وبرايتون بنفس النقاط.

بينما جاء في المركز السابع فريق برينتفورد برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق توتنهام الذي آتى في المركز الثامن، يليه فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة في المركز التاسع، أما في عاشر الترتيب آتى فريق أستون فيلا .برصيد 10 نقاط خلال الموسم الجاري.

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