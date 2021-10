موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق مانشستر سيتي منافسه ليستر سيتي في مواجهة قوية ونارية مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة. من منافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة، والتي ستجمع كلا الفريقين على أرض ملعب ” كينغ باور”.

وستقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة الخامسة. مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، اليمن، البحرين، قطر، بينما ستكون عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة” وليبيا والسودان.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة السادسة مساءً، وبتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثالثة مساءً.

وستبث المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وليستر سيتي عبر شبكة قنوات ” beIN Sports ” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لكافة منافسات الدوري الإنجليزي. الممتاز لهذا الموسم.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

وسيدخل المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام مضيفه ليستر سيتي، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

وسيلعب المدرب الإيرلندي ” بريندان رودجرز” في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف الثقيل مانشستر يونايتد، وسيكون في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

"The international break has been a great opportunity to reflect. We look at resetting, improving, and getting back to the fundamentals of the game. We need to get back to pressing and syncing together, playing dynamic football which allows us to win games." 💪 pic.twitter.com/tqVvgJdat3

— Leicester City (@LCFC) October 15, 2021