مباراة منتخب تشيلي وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022
مباراة منتخب تشيلي وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022
Videoرياضة

تشيلي يقسو على فنزويلا بهزيمة ثقيلة في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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نجح منتخب تشيلي من تحقيق الفوز على منافسه فنزويلا. بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب تشيلي والثلاثية النظيفة

وأحرز منتخب تشيلي الهدف الأول في الدقيقة ال18 عن طريق إريك بولغار بتسديدة قوية. في شباك فنزويلا، كما وسجل ذات اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة ال37 في هجمة مرتدة سريعة سددها على يمين حارس المرمى.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال73 عن طريق بن بريريتون سجلها اللاعب. بقوة داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز منتخب تشيلي بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

كما وشهد القوة والسيطرة لمنتخب تشيلي على مجريات اللقاء أمام منافسه منتخب فنزويلا، على عكس الأخير الذي ظهر بأداء باهت. ومتواضع مع قلة الفرص في الوصول إلى شباك مرمى منتخب تشيلي.

تشكيلة منتخب تشيلي

ودخل المدرب الأوروغواياني “مارتين لاسارتي”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف. منتخب فنزويلا، حيث كان في حراسة المرمى كلاوديو برافو.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: يوجينيو مينا، جييرمو ماريبان، جاري ميديل، ماوريسيو إيسلا، كما وجاء في خط الوسط لعب كلاً من: جيان مينيسيس، بابلو أرانجويز، أرتورو فيدال، إيريك بولجار.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب في التشكيلة الأساسية على الثنائي، أليكسيس سانشيز، إدواردو فارجاس.

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تشكيلة منتخب فنزويلا

كما ولعب المدرب الفنزويلي” جوزيه بيزيرو” المباراة قوية أمام منتخب تشيلي، حيث كان حراسة المرمى ويلكير فارينييز.

كما وجاء في خط الدفاع جاء كلاً من: روبرتو روزاليس، يوردان أوسوريو، لويس ماغو، أما في الوسط كان كلاً من: يفيرسون سوتيلدو، توماس رينكون، خوانبي، جونيور مورينو، وفي هجوم التشكيلة آتى كلاً من اللاعبين: سالومون روندون، جوزيف مارتينيز، أريك راميريز.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويحتل منتخب تشيلي في المركز السادس من ترتيب المجموعة في إطار منافسات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة، بفارق كبير عن المنفرد في صدارة الترتيب منتخب البرازيل برصيد 31 نقطة، كما وآتى منتخب فنزويلا في أدنى ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

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