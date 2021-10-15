فيديو للسعودية رهف القحطاني الشهيرة بـِ”وذ نكهة” يثير الاستياء!

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعا فيديو، اثار حالة من الإستياء، ظهرت فيه المدونة السعودية رهف القحطاني المعروف بــ”وذ نكهة”، في نجران .

وتظهر رهف القحطاني المعروف بــ”وذ نكهة”، وقد تجمهر حول عدد من الشبان والفتية خلال تواجدها في نجران.

تجمهر شباب نجران حول وذ نكهه رهف القحطاني pic.twitter.com/rSDHONHTvp — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 14, 2021

وعبر كثيرون عن استهجانهم للتجمهر حول الشابة السعودية بهذه الطريقة، معتبرين أن هؤلاء الفتية هم من صنعوا منها ومن غيرها مشاهير غير مستحقين. وفق رأيهم

سبب تسمية رهف القحطاني .. “وذ نكهة”

أما عن سبب تسمية رهف القحطاني بـ”وذ نكهة”، فيعود الى انتشار مقطع فيديو لها وهي تقوم بطلب وشراء إحدى مشروبات الطاقة، على حسابتها بتطبيق تيك توك، وسناب شاب، بطريقة مختلفة.

وكانت رهف تطلب المشروب وتقول “ابغاه وذ نكهة الفراولة”، وهي الجملة التي علقت مع المتابعين، كما تم تداولها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

فرس هدية

ومؤخراً، أهدى رجل رهف القحطاني المعروفة بـ”وذ نكهة” فرسا هدية.

وقدمت رهف القحطاني شكرها للرجل الذي ظهر يتحدث معها في الفيديو الذي نشرته عبر حسابعا بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات قائلة: “طول الله في عمرك وكتر خيركم ويغنيكم”.

كما أثارت رهف القحطاني، الجدل مؤخراً بسبب إطلالتها التي اعتبرها البعض جريئة إلى حد ما .

وظهرت في فيديو وهي ترتدي ملابس صيفية على شاطئ البحر وتستمتع بوقتها وتتمايل على أنغام بعض الأغاني الأجنبية.

وتثير مشهورات سعوديات الجدل بمقاطعهن الجريئة التي ينشرنها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكلٍ مستمر، ومنهنّ رهف القنون، وهند القحطاني، وأمل الشهراني، وفوز العتيبي وغيرهن.

يذكر أن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، شهدت حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة، اثارت استهجان واستنكار الكثيرين.