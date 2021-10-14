هل ستلتقي هيفاء وهبي حفيداتها بعد هذا الفيديو الطريف؟

نشرت الفاشينستا اللبنانية زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، فيديو لابنتها وهي تعرض الأزياء.

وما لفت الأنظار، أن حفيدة هيفاء وهبي ظهرت تعرض الأزياء على أنغام أغنيات جدتها.

ونشرت زينب الفيديوهات عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت خلالها ابنتها دانييلا تعرض الأزياء وتقلد حركات جدتها في الدلع.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

وكانت خلفية الفيديو أغنية (يابطة)، لجدتها هيفاء وهبي.

زينب فياض: صدمتني

وعقبت زينب: (خلف الكواليس هيك صورنا فيديو مبارح الله يحميها قلبي وعمري وحياتي كلها).

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وكتبت على فيديو آخر: (ما بتتخيلوا أدي ضحكت اليوم وأنا وعم صور هالفيديو.. ما شاء الله صدمتني أدي بتحب التصوير).

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

كما تمنى المعلقون أن يكون الفيديو مقدمة لبداية السماح لهيفاء وهبي برؤية أحفادها، خاصة دانييلا التي تشبهها تماما.

وسبق أن لفتت دانييلا الأنظار إليها بسبب قوة الشبه بينها وبين جدتها، حتى في نبرة الصوت.

حدث ذلك حين نشرت ابنة هيفاء وهبي، فيديو لدانييلا وهي توجه قبلة لمتابعي والدتها وتتمنى لهم ليلة سعيدة.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

وعلقت زينب فياض: (قمري وروحي وحياتي كلها حبت تقلكن ليلة سعيدة).

نسخة هيفا الصغيرة

ولاحظ الجمهور أن دانييلا تشبه جدتها أكثر من شقيقتها الأخرى.

وجاء في التعليقات: (فديت جمال هيفا راح يمتد اجيال).

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وجاءت تعليقات متتالية كالتالي: (تشبه هيفاء وهبي)، (فيها شي من هيفا)، (نسخة من هيفا)، (بيبي هيفا).

وعلق آخر: (الجمال وراثة ثلاث أجيال).

هيفاء: (صباح الخير عالناس الغير)

وفي سياق آخر، فاجأت هيفاء وهبي، جمهورها بإطلالة بروب الاستحمام فقط.

وعبر حسابها على (انستجرام)، أطلت هيفاء وهبي على متابعيها معقبة: (صباح الخير عالناس الغير).

وظهرت الفنانة اللبنانية تقف بشرفة الفندق الذي تقيم به في دبي، بروب الاستحمام فقط.

كما وتركت هيفاء شعرها منسدلاً، وبيدها فنجان قهوة، وتزينت بمجوهرات ناعمة.

إطلالة جريئة من دبي

وقبل أيام، استعرضت هيفاء، إطلالتها الجريئة، أثناء حضورها أحد الفعاليات الخاصة.

ونشرت هيفاء وهبي صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وظهرت بها بفستان تايجر أبيض وأسود، طويل من جهة، وقصير بشدة من جهة أخرى.

وهو الأمر الذي كشف جسدها بوضوح، بطريقة فاضحة.

(ذهب أبيض أسود)

واعتمدت هيفاء تسريحة الشعر الكيرلي، تاركةً إياه منسدلاً على كتفها.

واستكملت الفنانة إطلالتها بمجوهرات ناعمة.

وعقبت هيفاء على الصور فيما نصه: (يحدث الآن في دبي، حضور حفل الإطلاق الرسميslsdubai كضيف شرف).

كما تابعت: (هذا الحدث رائع حقًا بكل تفاصيله وكله حضور إيجابي وموضوع فريد: ذهب أبيض أسود).

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