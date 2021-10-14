موعد مباراة منتخب البرازيل والأوروغواي والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب البرازيل نظيره منتخب الأوروغواي في مباراة من العيار الثقيل فجر يوم الجمعة، في إطار منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

موعد مباراة البرازيل والأوروغواي

وستنطلق المباراة القوية بين كلا المنتخبين في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، قطر، اليمن، قطر، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، كما وستكون بتوقيت دولة مصر وليبيا والسودان عند الساعة الثانية والنصف صباحًا.

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان .عند الساعة الرابعة والنصف صباحًا، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين منتخب البرازيل والأوروغواي عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لعدد من مباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

Mais um dia de trabalho da #SeleçãoBrasileira em Manaus! 💪🇧🇷⚽ Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/hvRqeHOLPM — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 13, 2021

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 2 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H)، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

Preparação finalizada! Tudo pronto para o 🇧🇷 x 🇺🇾 de amanhã 💪⚽ Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/Q4gB7Xdqo1 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 14, 2021

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة منتخب البرازيل

وسيلعب المدرب البرازيلي تيتي، في تشكيلة أمام منافسه الضيف البرازيل، حيث سيكون في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيكون في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

وسيكون في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب الأوروغواي

وسيدخل المدرب أوسكار تاباريز في تشكيلة أمام منتخب البرازيل، حيث سيكون في حراسة مرمى المنتخب فيرناندو موسليرا.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: دييغو غودين، ماتياس فينا، رونالد أراخو، كما في وسط الفريق. سيأتي كلاً من: جيورجيان دي أراسكايتا، فيديريكو فالفيردي، رودريغو بيتانكور.

أنهى منتخب أوروجواي حصته التدريبية الأخيرة ، قبل مواجهة البرازيل فجر يوم الجمعة . سيسافر منتخب الأوروغواي إلى ماناوس في الساعات القادمة. pic.twitter.com/0wMhdCsuWI — غيث كونميبول (@Konmebol) October 13, 2021

واعتمد المدرب في هجوم الفريق كلاً من: دييغو روسي، برايان رودريغيز، أغوستين ألفاريز مارتينيز.

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