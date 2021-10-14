منتخب البرازيل يفوز على الأوروغواي برباعية ثمينة ويقترب من التأهل للمونديال (شاهد)

حقق منتخب البرازيل الفوز على الأوروغواي بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في مباراة قوية جمعت كلا المنتخبين. في إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

أهداف منتخب البرازيل

وأحرز منتخب البرازيل ” السامبا” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال10 عن طريق نيمار بتسديدة قوية سكنت داخل شباك مرمى منتخب الأوروغواي.

وسجل اللاعب رافينيا دياز هدفين في الدقيقة ال18 وال58، بينما جاء الهدف الرابع. في الدقيقة ال83 عن طريق غابرييل باربوسا، لينتهي اللقاء بفوز منتخب البرازيل على منافسه الأوروغواي بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما وشهد اللقاء السيطرة والقوة لمنتخب البرازيل أمام نظيره منتخب الأوروغواي طيلة مجريات أحداث اللقاء والضغط على لاعبي الخصم، على عكس منتخب الخصم الذي قدم المستوى والأداء الباهت في المباراة مع قلة الفرص في الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض البرازيل.

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تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدرب البرازيلي تيتي، في تشكيلة أمام منافسه الضيف البرازيل، فقد تواجد في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، كما وجاء في خط الوسط .كان في التشكيلة رافينيا دياز، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس.

🚨 عـــاجل | منتخب البرازيل يقترب من التأهل لكأس العالم FIFA قطر 2022 بعد فوزه الكبير على الأوروغواي 4-1 @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/uMtofWivZR — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 15, 2021

وجاء في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب الأوروغواي

ودخل المدرب أوسكار تاباريز في تشكيلة أمام منتخب البرازيل، وكان في حراسة مرمى المنتخب فيرناندو موسليرا.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: دييغو غودين، ماتياس فينا، رونالد أراخو، لكن في وسط الفريق. كما وآتى كلاً من: جيورجيان دي أراسكايتا، فيديريكو فالفيردي، رودريغو بيتانكور.

🚨 رسمياً : منتخب البرازيل يتاهل الى كاس العالم 2022 في قطر 🇧🇷 pic.twitter.com/bQ47zsPX97 — اخبار كرة القدم (@neews_sports) October 15, 2021

واعتمد المدرب. في هجوم الفريق على الثلاثي: دييغو روسي، برايان رودريغيز، أغوستين ألفاريز مارتينيز.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتربع منتخب البرازيل على صدارة ترتيب المجموعة. برصيد 31 نقطة، كما وجاء منتخب الأوروغواي في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، خلال منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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