برشلونة يجدد عقد بيدري بشرط جزائي هو الأغلى في تاريخ البلوغرانا

كشف الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” المختص في انتقالات اللاعبين. والعامل في شبكة سكاي سبورت الإيطالية، بأن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع نجمه الإسباني. الشاب بيدري 18 عامًا لتجديد عقده بشرط جزائي. خيالي هو الأغلى في تاريخ كرة القدم.

بيدري والشرط الجزائي

وكتب الصحفي الإيطالي رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، قائلاً: ” برشلونة أتم اتفاقه مع بيدري بتجديد عقده. لمدة خمس مواسم وحتى صيف عام 2026م.

The release clause included in Pedri’s new contract will be historical for Barcelona. 1B euros, one billion – 1.000 millones de euros. It’s gonna be higher clause in Barça history. 🔵🔴🌟 #FCB Announcement expected this week from FCB – Pedri and his agent accepted the proposal. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2021

وأردف رومانو، ” أن عقد بيدري سيحتوي على شرط جزائي سيبلغ قيمته. نحو مليار يورو، وهو الأكبر في تاريخ النادي الكتالوني”.

وأضاف رومانو، ” العقود سيتم توقيعها هذا الأسبوع، ومن ثم سيقوم برشلونة بالإعلان الرسمي. عن تجديد تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني”.

برشلونة والمستقبل

ويسعى نادي برشلونة الإسباني إلى تجديد تعاقده مع عدد من نجومه الشباب من أبرزهم أنسو فاتي وجافي من أجل تكوين فريق قوي في المستقبل، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. في صفقة انتقال حر بالمجان.

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وانضم بيدري إلى نادي برشلونة مع نهاية الموسم الماضي، قادمًا من نادي لاس بالماس الإسباني، ليصبح بعدها في التشكيلة الأساسية في صفوف فريق ” البلوغرانا” ومنتخب إسبانيا، كما ورشح مؤخرًا لجائزة الكرة الذهبية ” البالون دور”.

SPORT | بعد تجديد عقد بيدري، النادي الآن سوف يتجه لتجديد عقود فاتي وجابي واراخو. pic.twitter.com/bNnkcSOFIf — FCB World (@FCBW_A7) October 13, 2021

كما ويمر فريق برشلونة في موسم هو الأسوأ له منذ انطلاق الموسم الجديد، من خلال سوء النتائج وتراجع المستوى والأداء الباهت للفريق الكتالوني بعد رحيل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 نقطة، متساويًا مع فريق أتلتيكو مدريد وريال مدريد بنفس النقاط.

رسميًا 🚨 برشلونة يتوصل لإتفاق من أجل تجديد عقد بيدري حتى 2026 ✍️🔥

قيمة كسر العقد ستكون مليار يورو 💶😳 pic.twitter.com/kHK6Fosve8 — KORA.Z.R (@KORAZR2) October 13, 2021

وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 14 نقطة، متساويًا. بذلك مع فريق أوساسونا بنفس الرصيد بنفس النقاط .في المركز الخامس، أما راديو فاليكانو برصيد 13 نقطة متساويًا. بذلك مع فريق أتلتيك بيلباو بنفس النقاط.

كما وآتى فريق فالنسيا وبرشلونة وريال بتيس على الترتيب برصيد 12 نقطة، خلال منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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