برشلونة وتجديد تعاقده مع بيدري وقمة الشرط الجزائي الخيالي
برشلونة وتجديد تعاقده مع بيدري وقمة الشرط الجزائي الخيالي
Imageرياضة

برشلونة يجدد عقد بيدري بشرط جزائي هو الأغلى في تاريخ البلوغرانا

كتب فارس أبو شيحة
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كشف الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” المختص في انتقالات اللاعبين. والعامل في شبكة سكاي سبورت الإيطالية، بأن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع نجمه الإسباني. الشاب بيدري 18 عامًا لتجديد عقده بشرط جزائي. خيالي هو الأغلى في تاريخ كرة القدم.

بيدري والشرط الجزائي

وكتب الصحفي الإيطالي رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، قائلاً: ” برشلونة أتم اتفاقه مع بيدري بتجديد عقده. لمدة خمس مواسم وحتى صيف عام 2026م.

وأردف رومانو، ” أن عقد بيدري سيحتوي على شرط جزائي سيبلغ قيمته. نحو مليار يورو، وهو الأكبر في تاريخ النادي الكتالوني”.

وأضاف رومانو، ” العقود سيتم توقيعها هذا الأسبوع، ومن ثم سيقوم برشلونة بالإعلان الرسمي. عن تجديد تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني”.

برشلونة والمستقبل

ويسعى نادي برشلونة الإسباني إلى تجديد تعاقده مع عدد من نجومه الشباب من أبرزهم أنسو فاتي وجافي من أجل تكوين فريق قوي في المستقبل، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. في صفقة انتقال حر بالمجان.

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وانضم بيدري إلى نادي برشلونة مع نهاية الموسم الماضي، قادمًا من نادي لاس بالماس الإسباني، ليصبح بعدها في التشكيلة الأساسية في صفوف فريق ” البلوغرانا” ومنتخب إسبانيا، كما  ورشح مؤخرًا لجائزة الكرة الذهبية ” البالون دور”.

كما ويمر فريق برشلونة في موسم هو الأسوأ له منذ انطلاق الموسم الجديد، من خلال سوء النتائج وتراجع المستوى والأداء الباهت للفريق الكتالوني بعد رحيل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 17 نقطة، متساويًا مع فريق أتلتيكو مدريد وريال مدريد بنفس النقاط.

وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 14 نقطة، متساويًا. بذلك مع فريق أوساسونا بنفس الرصيد بنفس النقاط .في المركز الخامس، أما راديو فاليكانو برصيد 13 نقطة متساويًا. بذلك مع فريق أتلتيك بيلباو بنفس النقاط.

كما وآتى فريق فالنسيا وبرشلونة وريال بتيس على الترتيب برصيد 12 نقطة، خلال منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري.

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