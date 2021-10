برشلونة يجدد عقد بيدري بشرط جزائي هو الأغلى في تاريخ البلوغرانا

كشف الصحفي الإيطالي “فابريزيو رومانو” المختص في انتقالات اللاعبين. والعامل في شبكة سكاي سبورت الإيطالية، بأن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع نجمه الإسباني. الشاب بيدري 18 عامًا لتجديد عقده بشرط جزائي. خيالي هو الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وكتب الصحفي الإيطالي رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة “تويتر”، قائلاً: ” برشلونة أتم اتفاقه مع بيدري بتجديد عقده. لمدة خمس مواسم وحتى صيف عام 2026م.

The release clause included in Pedri’s new contract will be historical for Barcelona. 1B euros, one billion – 1.000 millones de euros. It’s gonna be higher clause in Barça history. 🔵🔴🌟 #FCB

Announcement expected this week from FCB – Pedri and his agent accepted the proposal.

